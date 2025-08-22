00:19 ()
Арарат - Пюник 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 14:30
22 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 4-й тур
Арарат
Пюник

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Пюник, которое состоится 22 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат
Ереван
Пюник
Ереван
История личных встреч
17.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур Пюник5 : 2Арарат
02.11.2024 Армения — Премьер-лига 14-й тур Арарат0 : 2Пюник
28.09.2024 Армения — Премьер-лига 9-й тур Пюник3 : 0Арарат
17.04.2024 Армения - Премьер-лига 29-й тур Арарат0 : 1Пюник
11.12.2023 Армения - Премьер-лига 20-й тур Пюник2 : 2Арарат
04.10.2023 Армения - Премьер-лига 11-й тур Арарат0 : 5Пюник
06.08.2023 Армения - Премьер-лига 2-й тур Пюник1 : 1Арарат
22.04.2023 Армения - Премьер-лига 28-й тур Арарат0 : 2Пюник
30.11.2022 Армения - Премьер-лига 19-й тур Пюник2 : 0Арарат
09.10.2022 Армения - Премьер-лига 10-й тур Арарат1 : 0Пюник
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 3 : 0Арарат
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат0 : 1
01.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Арарат
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур 6 : 0Арарат
24.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Арарат2 : 4
11.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Пюник
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Пюник
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Пюник
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Пюник2 : 1
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Пюник5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту37
2
Лига конференций
Ноа26
3
Лига конференций
Пюник24
4 БКМА24
5 Ван34
6 Алашкерт23
7 Арарат31
8 Гандзасар31
9 Арарат-Армения11
10
Зона вылета
Ширак31

