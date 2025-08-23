22:20 ()
Байер - Хоффенхайм 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 15:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
23 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Байер
Хоффенхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хоффенхайм, которое состоится 23 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
4 Англия зщ Джарелл Куанса
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
8 Германия пз Роберт Андрих
24 Испания пз Алеш Гарсия
30 Германия пз Ибрахим Маза
19 Нидерланды нп Эрнест Поку
23 Нигерия нп Нейтан Телла
14 Чехия нп Патрик Шик
1 Германия вр Оливер Бауман
2 Чехия зщ Робин Гранач
28 Япония зщ Коки Матида
13 Бразилия зщ Бернардо
34 Чехия пз Владимир Цоуфал
7 Швейцария пз Леон Авдуллаху
18 Нидерланды пз Ваутер Бюргер
29 Швеция пз Базумана Туре
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
11 Косово пз Фисник Аслани
19 Германия нп Тим Лемперле
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Байер3 : 1Хоффенхайм
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Хоффенхайм1 : 4Байер
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Байер2 : 1Хоффенхайм
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Хоффенхайм2 : 3Байер
11.02.2023 Германия — Бундеслига 20-й тур Хоффенхайм1 : 3Байер
20.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Байер0 : 3Хоффенхайм
07.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм2 : 4Байер
15.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Байер2 : 2Хоффенхайм
12.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Хоффенхайм0 : 0Байер
13.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур Байер4 : 1Хоффенхайм
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Байер
08.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Байер
05.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Байер3 : 0
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Байер
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Байер
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Хоффенхайм
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 3Хоффенхайм
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Хоффенхайм
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Хоффенхайм0 : 4
09.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 2 : 2Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
3
Лига чемпионов
Байер00
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Агусбург00
7 Вердер00
8 Вольфсбург00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Штутгарт00
17
Зона вылета
Хайденхайм00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00

