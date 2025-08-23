Байер - Хоффенхайм 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 15:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
23 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хоффенхайм, которое состоится 23 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Марк Флеккен
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|19
|нп
|Эрнест Поку
|23
|нп
|Нейтан Телла
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|28
|зщ
|Коки Матида
|13
|зщ
|Бернардо
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|29
|пз
|Базумана Туре
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|11
|пз
|Фисник Аслани
|19
|нп
|Тим Лемперле
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|11.02.2023
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|12.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|13.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 1
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|09.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Агусбург
|0
|0
|7
|Вердер
|0
|0
|8
|Вольфсбург
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0