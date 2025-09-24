01:34 ()
Кайсериспор - Бешикташ 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 19:00
Стадион: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция), вместимость: 40458
24 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 1-й тур
Кайсериспор
Бешикташ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсериспор - Бешикташ, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РХГ Энертюк Энерджи (Кайсери, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсериспор
Кайсери
Бешикташ
Стамбул
История личных встреч
01.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Бешикташ2 : 0Кайсериспор
30.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Кайсериспор0 : 3Бешикташ
12.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Кайсериспор0 : 0Бешикташ
24.09.2023 Турция - Суперлига 6-й тур Бешикташ2 : 1Кайсериспор
22.01.2023 Турция - Суперлига 20-й тур Кайсериспор0 : 2Бешикташ
06.08.2022 Турция - Суперлига 1-й тур Бешикташ1 : 0Кайсериспор
01.05.2022 Турция - Суперлига 35-й тур Кайсериспор2 : 3Бешикташ
12.12.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Бешикташ4 : 2Кайсериспор
24.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Бешикташ3 : 1Кайсериспор
03.01.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Кайсериспор0 : 2Бешикташ
20.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 1Кайсериспор
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Кайсериспор1 : 1
30.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 1 : 1Кайсериспор
24.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур Кайсериспор0 : 4
17.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур 1 : 1Кайсериспор
19.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 3 : 0Бешикташ
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Бешикташ2 : 1
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 2 : 0Бешикташ
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Бешикташ0 : 1
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 1Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай618
2
Лига чемпионов
Гёзтепе612
3
Лига Европы
Фенербахче612
4
Лига конференций
Самсунспор611
5 Трабзонспор611
6 Антальяспор610
7 Газиантеп610
8 Аланьяспор69
9 Коньяспор57
10 Бешикташ46
11 Истанбул Башакшехир56
12 Касымпаша65
13 Ризеспор55
14 Кайсериспор54
15 Эюпспор64
16
Зона вылета
Генчлербирлиги63
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк63
18
Зона вылета
Коджаэлиспор62

