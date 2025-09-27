Вольфсбург - РБ Лейпциг 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 15:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
27 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|5
|пз
|Вини Соуза
|10
|пз
|Ловро Майер
|11
|нп
|Адам Дагим
|39
|нп
|Патрик Виммер
|9
|нп
|Мохамед Амура
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Ассан Уэдраого
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|9
|нп
|Жоан Бакайоко
|7
|нп
|Антонио Нуса
|40
|нп
|Ромуло
Главные тренеры
|Паул Симонис
|Оле Вернер
История личных встреч
|11.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 3
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 3
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 9
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|6 : 0
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Санкт-Паули
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|4
|6
|7
|Фрайбург
|4
|6
|8
|Штутгарт
|4
|6
|9
|Хоффенхайм
|4
|6
|10
|Унион
|4
|6
|11
|Байер
|4
|5
|12
|Вольфсбург
|4
|5
|13
|Майнц
|4
|4
|14
|Вердер
|4
|4
|15
|Гамбург
|4
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|4
|0