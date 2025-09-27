04:08 ()
Вольфсбург - РБ Лейпциг 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 15:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
27 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Вольфсбург
РБ Лейпциг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1ПольшаврКамиль Грабара
2ГерманиязщКилиан Фишер
15ГерманиязщМоритц Йенц
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ДаниязщЙоаким Мехле
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
5БразилияпзВини Соуза
10ХорватияпзЛовро Майер
11ДаниянпАдам Дагим
39АвстриянпПатрик Виммер
9АлжирнпМохамед Амура
1ВенгрияврПетер Гулачи
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
20ГерманияпзАссан Уэдраого
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
9БельгиянпЖоан Бакайоко
7НорвегиянпАнтонио Нуса
40Бразилиянп Ромуло
НидерландыПаул Симонис
ГерманияОле Вернер
11.04.2025Германия — Бундеслига29-й турВольфсбург2 : 3РБ Лейпциг
26.02.2025Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг1 : 0Вольфсбург
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турРБ Лейпциг1 : 5Вольфсбург
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг3 : 0Вольфсбург
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВольфсбург2 : 1РБ Лейпциг
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 3РБ Лейпциг
27.08.2022Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
23.01.2022Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
29.08.2021Германия - Бундеслига3-й турВольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур1 : 0Вольфсбург
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й турВольфсбург3 : 3
31.08.2025Германия — Бундеслига2-й турВольфсбург1 : 1
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур1 : 3Вольфсбург
16.08.2025Кубок Германии1-й раунд0 : 9Вольфсбург
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турРБ Лейпциг3 : 1
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур0 : 1РБ Лейпциг
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й турРБ Лейпциг2 : 0
22.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур6 : 0РБ Лейпциг
16.08.2025Кубок Германии1-й раунд2 : 4РБ Лейпциг
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Боруссия Д410
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг49
4
Лига чемпионов
Кёльн47
5
Лига Европы
Санкт-Паули47
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф46
7 Фрайбург46
8 Штутгарт46
9 Хоффенхайм46
10 Унион46
11 Байер45
12 Вольфсбург45
13 Майнц44
14 Вердер44
15 Гамбург44
16
Стыковая зона
Аугсбург43
17
Зона вылета
Боруссия М42
18
Зона вылета
Хайденхайм40

