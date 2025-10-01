Юнион - Ньюкасл Юнайтед 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 18:45
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
01 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 01 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|5
|зщ
|Кевин Мак Аллистер
|16
|зщ
|Кристиан Бёрджесс
|48
|зщ
|Федде Лейсен
|25
|пз
|Анан Халаили
|8
|пз
|Адем Зоргане
|4
|пз
|Матиас Расмуссен
|22
|пз
|Уссейну Ньянг
|12
|пз
|Промис Дэвид
|10
|нп
|Ануар Аит-Эль-Хадж
|13
|нп
|Kевин Родригес
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Себастьен Поконьоли
|Эдди Хау
История личных встреч
|27.09.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|9-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|8-й тур
|1 : 2
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|7-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|6-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|4 : 1
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Брюгге
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 24
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
|25
|Бенфика
|1
|0
|26
|Марсель
|1
|0
|27
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|28
|Вильярреал
|1
|0
|29
|Челси
|1
|0
|30
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|31
|Атлетик Б
|1
|0
|32
|Аякс
|1
|0
|33
|Наполи
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Кайрат
|2
|0