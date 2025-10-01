01:26 ()
Юнион - Ньюкасл Юнайтед 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 18:45
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
01 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Юнион
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 01 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
37 Нидерланды вр Кьелл Схерпен
5 Аргентина зщ Кевин Мак Аллистер
16 Англия зщ Кристиан Бёрджесс
48 Бельгия зщ Федде Лейсен
25 Израиль пз Анан Халаили
8 Алжир пз Адем Зоргане
4 Норвегия пз Матиас Расмуссен
22 Сенегал пз Уссейну Ньянг
12 Нигерия пз Промис Дэвид
10 Бельгия нп Ануар Аит-Эль-Хадж
13 Эквадор нп Kевин Родригес
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
27 Германия нп Ник Вольтемаде
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Бельгия Себастьен Поконьоли
Англия Эдди Хау
История личных встреч
27.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 9-й тур Юнион2 : 0
21.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 8-й тур 1 : 2Юнион
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 1 : 3Юнион
13.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 7-й тур 0 : 1Юнион
31.08.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 6-й тур Юнион2 : 0
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед4 : 1
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид26
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
3
1/8 финала
ПСЖ13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Брюгге23
6
1/8 финала
Юнион13
7
1/8 финала
Бавария13
8
1/8 финала
Интер М13
9
Плей-офф
Арсенал13
10
Плей-офф
Манчестер Сити13
11
Плей-офф
Карабах13
12
Плей-офф
Ливерпуль13
13
Плей-офф
Барселона13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Аталанта23
16
Плей-офф
Боруссия Д11
17
Плей-офф
Ювентус11
18
Плей-офф
Будё-Глимт11
19
Плей-офф
Байер11
20
Плей-офф
Копенгаген11
21
Плей-офф
Славия П11
22
Плей-офф
Пафос11
23
Плей-офф
Олимпиакос11
24
Плей-офф
Атлетико М10
25 Бенфика10
26 Марсель10
27 Ньюкасл Юнайтед10
28 Вильярреал10
29 Челси10
30 ПСВ Эйндховен10
31 Атлетик Б10
32 Аякс10
33 Наполи10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Кайрат20

