Жирона - Валенсия 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 16:15
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
04 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Жирона
Валенсия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Валенсия, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
13АргентинаврПауло Гассанига
16ИспаниязщАлехандро Франсес
12БразилиязщВитор Рейс
17НидерландызщДейли Блинд
2ИспаниязщУго Ринкон
20БельгиязщАксель Витсель
24ИспаниязщАлекс Морено
23ИспанияпзИван Мартин
22КолумбияпзДжон Солис
19УкраинанпВладислав Ванат
21ИспаниянпБрайан Хиль
25ИспанияврХулен Ахирресабала
12ПортугалиязщТьерри Коррея
5ИспаниязщСесар Таррега
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
21ИспаниязщХесус Васкес
22ФранцияпзБатист Сантамария
8ИспанияпзХави Герра
16ИспанияпзДиего Лопес
11ИспаниянпЛуис Риоха
7НидерландынпАрно Данжума
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
15.03.2025Испания — Примера28-й турЖирона1 : 1Валенсия
21.09.2024Испания — Примера6-й турВаленсия2 : 0Жирона
19.05.2024Испания - Примера37-й турВаленсия1 : 3Жирона
02.12.2023Испания - Примера15-й турЖирона2 : 1Валенсия
05.02.2023Испания - Примера20-й турЖирона1 : 0Валенсия
14.08.2022Испания - Примера1-й турВаленсия1 : 0Жирона
10.03.2019Испания - Примера27-й турЖирона2 : 3Валенсия
03.11.2018Испания - Примера11-й турВаленсия0 : 1Жирона
12.05.2018Испания - Примера37-й турЖирона0 : 1Валенсия
06.01.2018Испания - Примера18-й турВаленсия2 : 1Жирона
26.09.2025Испания — Примера7-й турЖирона0 : 0
23.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Жирона
20.09.2025Испания — Примера5-й турЖирона0 : 4
14.09.2025Испания — Примера4-й тур1 : 1Жирона
30.08.2025Испания — Примера3-й турЖирона0 : 2
30.09.2025Испания — Примера7-й турВаленсия1 : 2
23.09.2025Испания — Примера6-й тур2 : 2Валенсия
20.09.2025Испания — Примера5-й турВаленсия2 : 0
14.09.2025Испания — Примера4-й тур6 : 0Валенсия
29.08.2025Испания — Примера3-й турВаленсия3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона719
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
3
Лига чемпионов
Вильярреал716
4
Лига чемпионов
Эльче713
5
Лига Европы
Эспаньол712
6
Лига конференций
Бетис712
7 Атлетико М712
8 Хетафе711
9 Атлетик Б710
10 Севилья710
11 Алавес78
12 Валенсия78
13 Осасуна77
14 Овьедо76
15 Реал Сосьедад75
16 Сельта75
17 Райо Вальекано75
18
Зона вылета
Мальорка75
19
Зона вылета
Леванте75
20
Зона вылета
Жирона73

