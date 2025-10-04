Жирона - Валенсия 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 16:15
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
04 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Валенсия, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|24
|зщ
|Алекс Морено
|23
|пз
|Иван Мартин
|22
|пз
|Джон Солис
|19
|нп
|Владислав Ванат
|21
|нп
|Брайан Хиль
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|22
|пз
|Батист Сантамария
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|пз
|Диего Лопес
|11
|нп
|Луис Риоха
|7
|нп
|Арно Данжума
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Карлос Корберан
История личных встреч
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|14.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|10.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 3
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|12.05.2018
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|06.01.2018
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 4
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 2
|30.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|6 : 0
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Эльче
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Бетис
|7
|12
|7
|Атлетико М
|7
|12
|8
|Хетафе
|7
|11
|9
|Атлетик Б
|7
|10
|10
|Севилья
|7
|10
|11
|Алавес
|7
|8
|12
|Валенсия
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|7
|14
|Овьедо
|7
|6
|15
|Реал Сосьедад
|7
|5
|16
|Сельта
|7
|5
|17
|Райо Вальекано
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Леванте
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Жирона
|7
|3