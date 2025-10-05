Фейеноорд - Утрехт 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 14:30
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
05 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Утрехт, которое состоится 05 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Утрехт
Утрехт
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|31
|зщ
|Малкольм Йенг
|15
|зщ
|Джордан Бос
|2
|пз
|Барт Ниувкоп
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|40
|пз
|Лучано Валенте
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|16
|пз
|Лео Сауэр
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|44
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|55
|зщ
|Дерри Джон Мёркин
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|22
|пз
|Мигель Родригес
|91
|нп
|Себастьен Аллер
Главные тренеры
|Робин ван Перси
|Рон Янс
История личных встреч
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 2
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 2
|20.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 5
|23.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|24.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 1
|23.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч
|2 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 3
|17.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 2
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|8
|16
| 4
Лига Европы
|Гронинген
|8
|15
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|7
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|7
|12
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
|9
|Фортуна
|7
|10
|10
|Спарта
|8
|10
|11
|Гоу Эхед Иглс
|7
|9
|12
|Волендам
|7
|7
|13
|Телстар
|7
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|НАК Бреда
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|7
|3