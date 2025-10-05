00:13 ()
Фейеноорд - Утрехт 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 14:30
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
05 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фейеноорд
Утрехт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Утрехт, которое состоится 05 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Утрехт
Утрехт
22ГерманияврТимон Велленройтер
4ЯпониязщЦуёси Ватанабэ
31ШвециязщМалкольм Йенг
15АвстралиязщДжордан Бос
2НидерландыпзБарт Ниувкоп
28МароккопзУссама Таргаллин
6Южная КореяпзХван Ин Бём
40ИталияпзЛучано Валенте
23АлжирпзАнис Хадж Мусса
16СловакияпзЛео Сауэр
9ЯпониянпАясэ Уэда
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
3НидерландызщМайк ван дер Хорн
44НидерландызщМайк Эрдхёйзен
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
23ДаниязщНиклас Вестерлунн
55АнглиязщДерри Джон Мёркин
27БельгияпзАлонзо Энгванда
21НидерландыпзГиваи Зехиэль
22ИспанияпзМигель Родригес
91Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
Главные тренеры
НидерландыРобин ван Перси
НидерландыРон Янс
История личных встреч
12.01.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турФейеноорд1 : 2Утрехт
27.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турУтрехт0 : 2Фейеноорд
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турФейеноорд4 : 2Утрехт
20.12.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаФейеноорд2 : 1Утрехт
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турУтрехт1 : 5Фейеноорд
23.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турФейеноорд3 : 1Утрехт
08.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 15-й турУтрехт1 : 1Фейеноорд
24.04.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турФейеноорд2 : 1Утрехт
29.08.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турУтрехт3 : 1Фейеноорд
23.05.2021Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матчФейеноорд2 : 0Утрехт
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турФейеноорд0 : 2
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур0 : 1Фейеноорд
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 0Фейеноорд
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур3 : 3Фейеноорд
17.09.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турФейеноорд2 : 0
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 0Утрехт
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турУтрехт2 : 2
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турУтрехт0 : 1
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 0Утрехт
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турУтрехт0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд719
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен716
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
Гронинген815
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген712
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар712
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт710
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
9 Фортуна710
10 Спарта810
11 Гоу Эхед Иглс79
12 Волендам77
13 Телстар77
14 ПЕК Зволле77
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
Херенвен76
17
Зона вылета
Эксельсиор76
18
Зона вылета
Хераклес73

