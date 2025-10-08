Маврикий - Камерун 08 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-10-2025 15:00
08 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа D. 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маврикий - Камерун, которое состоится 08 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа D. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маврикий
Камерун
Главные тренеры
|Марк Брис
История личных встреч
|17.11.2023
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 8-й тур
|3 : 1
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 7-й тур
|0 : 2
|23.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 6-й тур
|3 : 3
|20.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 5-й тур
|1 : 0
|19.11.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|1 : 0
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 8-й тур
|1 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 7-й тур
|3 : 0
|09.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 6-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|8
|20
|2
|Буркина-Фасо
|8
|15
|3
|Сьерра-Леоне
|8
|12
|4
|Гвинея-Бисау
|8
|10
|5
|Эфиопия
|8
|6
|6
|Джибути
|8
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сенегал
|8
|18
|2
|ДР Конго
|8
|16
|3
|Судан
|8
|12
|4
|Того
|8
|7
|5
|Мавритания
|8
|6
|6
|Южный Судан
|8
|4
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЮАР
|8
|14
|2
|Бенин
|8
|14
|3
|Нигерия
|8
|11
|4
|Руанда
|8
|11
|5
|Лесото
|8
|9
|6
|Зимбабве
|8
|4
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кабо-Верде
|8
|19
|2
|Камерун
|8
|15
|3
|Ливия
|8
|14
|4
|Ангола
|8
|10
|5
|Маврикий
|8
|5
|6
|Эсватини
|8
|2
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко
|7
|21
|2
|Танзания
|7
|10
|3
|Нигер
|6
|9
|4
|Замбия
|6
|6
|5
|Конго
|6
|1
|6
|Эритрея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кот-д'Ивуар
|8
|20
|2
|Габон
|8
|19
|3
|Гамбия
|8
|10
|4
|Бурунди
|8
|10
|5
|Кения
|8
|9
|6
|Сейшелы
|8
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Алжир
|8
|19
|2
|Уганда
|8
|15
|3
|Мозамбик
|8
|15
|4
|Гвинея
|8
|11
|5
|Ботсвана
|8
|9
|6
|Сомали
|8
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Тунис
|8
|22
|2
|Намибия
|8
|15
|3
|Либерия
|8
|11
|4
|Малави
|8
|10
|5
|Экваториальная Гвинея
|8
|10
|6
|Сан-Томе и Принсипи
|8
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Гана
|8
|19
|2
|Мадагаскар
|8
|16
|3
|Коморские острова
|8
|15
|4
|Мали
|8
|12
|5
|ЦАР
|8
|5
|6
|Чад
|8
|1