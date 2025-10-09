21:55 ()
Англия - Уэльс 09 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-10-2025 20:45
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
09 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Англия
Уэльс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Уэльс, которое состоится 09 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Уэльс
1 Англия вр Джордан Пикфорд
14 Англия зщ Джед Спенс
5 Англия зщ Джон Стоунз
6 Англия зщ Марк Гехи
3 Англия зщ Майлз Льюис-Скелли
7 Англия пз Букайо Сака
15 Англия пз Морган Роджерс
11 Англия пз Энтони Гордон
23 Англия пз Эллиот Андерсон
4 Англия пз Деклан Райс
19 Англия нп Олли Уоткинс
1 Уэльс вр Карл Дарлоу
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
2 Уэльс зщ Крис Мефам
6 Уэльс зщ Джо Родон
4 Уэльс зщ Бен Дэвис
5 Уэльс пз Итан Ампаду
17 Уэльс пз Джордан Джеймс
11 Уэльс пз Бреннан Джонсон
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
19 Уэльс нп Сорба Томас
13 Уэльс нп Киффер Мур
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Уэльс Крэйг Беллами
История личных встреч
29.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Уэльс0 : 3Англия
08.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Англия3 : 0Уэльс
16.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа B Англия2 : 1Уэльс
06.09.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. 8-й тур Англия1 : 0Уэльс
26.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. 5-й тур Уэльс0 : 2Англия
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 6-й тур 0 : 5Англия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 5-й тур Англия2 : 0
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Англия1 : 3
07.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 3-й тур 0 : 1Англия
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 2-й тур Англия3 : 0
09.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Уэльс0 : 1
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 5-й тур 0 : 1Уэльс
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 4-й тур 4 : 3Уэльс
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 3-й тур Уэльс3 : 0
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 2-й тур 1 : 1Уэльс

