Англия - Уэльс 09 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-10-2025 20:45
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
09 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
Составы команд
Англия
Уэльс
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|14
|зщ
|Джед Спенс
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Майлз Льюис-Скелли
|7
|пз
|Букайо Сака
|15
|пз
|Морган Роджерс
|11
|пз
|Энтони Гордон
|23
|пз
|Эллиот Андерсон
|4
|пз
|Деклан Райс
|19
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Карл Дарлоу
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|2
|зщ
|Крис Мефам
|6
|зщ
|Джо Родон
|4
|зщ
|Бен Дэвис
|5
|пз
|Итан Ампаду
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|11
|пз
|Бреннан Джонсон
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|19
|нп
|Сорба Томас
|13
|нп
|Киффер Мур
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Крэйг Беллами
История личных встреч
|29.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|08.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|16.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа B
|2 : 1
|06.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. 8-й тур
|1 : 0
|26.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|0 : 2
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 6-й тур
|0 : 5
|06.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 5-й тур
|2 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 3-й тур
|0 : 1
|24.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 2-й тур
|3 : 0
|09.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 5-й тур
|0 : 1
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 4-й тур
|4 : 3
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 3-й тур
|3 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 2-й тур
|1 : 1