Пиза - Верона 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 15:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
18 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Верона, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Верона
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|39
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|8
|пз
|Мальте Хёйхольт
|11
|пз
|Хуан Куадрадо
|6
|пз
|Мариус Марин
|10
|пз
|Маттео Трамони
|7
|нп
|Мехди Лери
|18
|нп
|М'бала Нзола
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|6
|зщ
|Николас Валентини
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|8
|пз
|Суат Сердар
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|26.03.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|1 : 1
|25.10.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 11-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|22.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|03.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 5
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|6
|10
|7
|Болонья
|6
|10
|8
|Кремонезе
|6
|9
|9
|Комо
|6
|9
|10
|Сассуоло
|6
|9
|11
|Кальяри
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|8
|13
|Лацио
|6
|7
|14
|Лечче
|6
|5
|15
|Парма
|6
|5
|16
|Торино
|6
|5
|17
|Фиорентина
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Верона
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|6
|2
| 20
Зона вылета
|Пиза
|6
|2