00:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Пиза - Верона 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 15:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
18 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Пиза
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Верона, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Верона
Верона
1ХорватияврАдриан Шемпер
4ИталиязщАнтонио Караччоло
39ИспаниязщРауль Альбиоль
5ИталиязщСимоне Канестрелли
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
8ДанияпзМальте Хёйхольт
11КолумбияпзХуан Куадрадо
6РумынияпзМариус Марин
10ФранцияпзМаттео Трамони
7АлжирнпМехди Лери
18АнголанпМ'бала Нзола
1ИталияврЛоренцо Монтипо
5ИспаниязщУнай Нуньес
15ДаниязщВиктор Нельссон
6АргентиназщНиколас Валентини
7АлжирзщРафик Белгали
3ДаниязщМартин Фресе
12ХорватиязщДомагой Брадарич
8ГерманияпзСуат Сердар
63ИталияпзРоберто Гальярдини
17Бразилиянп Жиоване
16НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
26.03.2017Италия - Серия BСерия B. 32-й турВерона1 : 1Пиза
25.10.2016Италия - Серия BСерия B. 11-й турПиза0 : 0Верона
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур4 : 0Пиза
28.09.2025Италия — Серия А5-й турПиза0 : 0
25.09.2025Кубок Италии1/16 финала1 : 0Пиза
22.09.2025Италия — Серия А4-й тур3 : 2Пиза
14.09.2025Италия — Серия А3-й турПиза0 : 1
03.10.2025Италия — Серия А6-й турВерона0 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 0Верона
24.09.2025Кубок Италии1/16 финалаВерона0 : 0 4 : 5
20.09.2025Италия — Серия А4-й турВерона1 : 1
15.09.2025Италия — Серия А3-й турВерона0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи615
2
Лига чемпионов
Рома615
3
Лига чемпионов
Милан613
4
Лига чемпионов
Ювентус612
5
Лига Европы
Интер М612
6
Лига конференций
Аталанта610
7 Болонья610
8 Кремонезе69
9 Комо69
10 Сассуоло69
11 Кальяри68
12 Удинезе68
13 Лацио67
14 Лечче65
15 Парма65
16 Торино65
17 Фиорентина63
18
Зона вылета
Верона63
19
Зона вылета
Дженоа62
20
Зона вылета
Пиза62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close