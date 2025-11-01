00:26 ()
Тоттенхэм - Челси 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 19:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
01 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Тоттенхэм Хотспур
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Челси, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Челси
Лондон
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
4 Австрия зщ Кевин Дансо
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
6 Португалия пз Жоау Пальинья
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
20 Гана пз Мохаммед Кудус
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
7 Нидерланды пз Хави Симонс
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
29 Франция зщ Уэсли Фофана
23 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
11 Англия нп Джейми Гиттенс
32 Англия нп Тайрик Джордж
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
03.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Челси1 : 0Тоттенхэм Хотспур
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 4Челси
02.05.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4Челси
26.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Челси
14.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Челси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
05.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
19.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 3Челси
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 0 : 3Тоттенхэм Хотспур
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 3 : 4Челси
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Челси1 : 2
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Челси5 : 1
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 3Челси
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Челси2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал922
2
Лига чемпионов
Борнмут918
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур917
4
Лига чемпионов
Сандерленд917
5
Лига Европы
Манчестер Сити916
6 Манчестер Юнайтед916
7 Ливерпуль915
8 Астон Вилла915
9 Челси914
10 Кристал Пэлас913
11 Брентфорд913
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Брайтон энд Хоув Альбион912
14 Эвертон911
15 Лидс Юнайтед911
16 Бёрнли910
17 Фулхэм98
18
Зона вылета
Ноттингем Форест95
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон92

