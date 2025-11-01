Тоттенхэм - Челси 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 19:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
01 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Челси, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Челси
Лондон
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|7
|пз
|Хави Симонс
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
|11
|нп
|Джейми Гиттенс
|32
|нп
|Тайрик Джордж
Главные тренеры
|Томас Франк
|Энцо Мареска
История личных встреч
|03.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|26.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|12.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|05.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 4
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Борнмут
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|9
|16
|6
|Манчестер Юнайтед
|9
|16
|7
|Ливерпуль
|9
|15
|8
|Астон Вилла
|9
|15
|9
|Челси
|9
|14
|10
|Кристал Пэлас
|9
|13
|11
|Брентфорд
|9
|13
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|12
|14
|Эвертон
|9
|11
|15
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|16
|Бёрнли
|9
|10
|17
|Фулхэм
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2