Аль-Наср - Аль-Фейха 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 19:30
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
01 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Фейха, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|07.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|3 : 0
|27.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|3 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|14.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|28.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|11-й тур
|1 : 3
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 2
|25.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 2
|22.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 3-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|5 : 1
|01.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|23.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 2
|17.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|23.09.2025
|Кубок Короля
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 3
|19.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|6
|18
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|7
|17
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|6
|15
|4
|Аль-Кадисия
|6
|14
|5
|Аль-Ахли
|7
|13
|6
|Неом
|7
|13
|7
|Аль-Халидж
|6
|10
|8
|Аль-Иттихад
|6
|10
|9
|Аль-Холуд
|7
|9
|10
|Аль-Фейха
|6
|8
|11
|Аль-Иттифак
|7
|8
|12
|Эр-Рияд
|7
|7
|13
|Аль-Шабаб
|7
|6
|14
|Аль-Хазм
|7
|6
|15
|Аль-Фатех
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Дамак
|7
|3
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|7
|0