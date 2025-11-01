00:30 ()
Аль-Наср - Аль-Фейха 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 19:30
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
01 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур
Аль-Наср
Аль-Фейха

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Фейха, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
07.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Наср3 : 0Аль-Фейха
27.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Фейха1 : 4Аль-Наср
19.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Фейха
21.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср2 : 0Аль-Фейха
14.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч Аль-Фейха0 : 1Аль-Наср
28.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 11-й тур Аль-Фейха1 : 3Аль-Наср
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Наср1 : 2
25.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 0 : 2Аль-Наср
22.10.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 3-й тур 1 : 2Аль-Наср
18.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Наср5 : 1
01.10.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 2-й тур 0 : 2Аль-Наср
23.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Фейха1 : 2
17.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Фейха1 : 1
27.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур 1 : 2Аль-Фейха
23.09.2025 Кубок Короля 1/16 финала 0 : 0 4 : 3Аль-Фейха
19.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Фейха0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср618
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль717
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун615
4 Аль-Кадисия614
5 Аль-Ахли713
6 Неом713
7 Аль-Халидж610
8 Аль-Иттихад610
9 Аль-Холуд79
10 Аль-Фейха68
11 Аль-Иттифак78
12 Эр-Рияд77
13 Аль-Шабаб76
14 Аль-Хазм76
15 Аль-Фатех75
16
Зона вылета
Аль-Охдуд74
17
Зона вылета
Дамак73
18
Зона вылета
Аль-Наджма70

