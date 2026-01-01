Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур 01 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 01-01-2026 22:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
01 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 01 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|3
|зщ
|Рико Генри
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|14
|пз
|Арчи Грей
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Томас Франк
История личных встреч
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|31.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|05.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|19
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|18
|28
|8
|Эвертон
|19
|28
|9
|Брентфорд
|18
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|11
|Кристал Пэлас
|18
|26
|12
|Фулхэм
|18
|26
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|25
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|25
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|20
|17
|Ноттингем Форест
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|19
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|19
|3