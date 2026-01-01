02:40 ()
Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур 01 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 01-01-2026 22:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
01 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 01 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
3 Англия зщ Рико Генри
33 Италия пз Микаель Кайоде
18 Украина пз Егор Ярмолюк
27 Германия пз Витали Янельт
8 Дания пз Матиас Йенсен
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
7 Германия нп Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
1 Италия вр Гульельмо Викарио
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
20 Гана пз Мохаммед Кудус
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
14 Англия пз Арчи Грей
6 Португалия пз Жоау Пальинья
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Дания Томас Франк
История личных встреч
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Брентфорд0 : 2Тоттенхэм Хотспур
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Брентфорд
31.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2Брентфорд
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брентфорд2 : 2Тоттенхэм Хотспур
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3Брентфорд
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд0 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
05.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брентфорд4 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Брентфорд
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 2 : 0Брентфорд
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брентфорд1 : 1
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Тоттенхэм Хотспур
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1939
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1828
8 Эвертон1928
9 Брентфорд1826
10 Ньюкасл Юнайтед1926
11 Кристал Пэлас1826
12 Фулхэм1826
13 Тоттенхэм Хотспур1825
14 Брайтон энд Хоув Альбион1925
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1820
17 Ноттингем Форест1918
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1914
19
Зона вылета
Бёрнли1912
20
Зона вылета
Вулверхэмптон193

Отзывы и комментарии к матчу

