Сандерленд - Манчестер Сити 01 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 01-01-2026 22:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
01 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Сандерленд
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Манчестер Сити, которое состоится 01 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Манчестер Сити
Манчестер
22 Нидерланды вр Робин Руфс
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
6 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
20 Франция зщ Норди Мукиэле
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
3 Англия зщ Деннис Киркин
34 Швейцария пз Гранит Джака
11 Англия пз Кристофер Ригг
28 Франция пз Энцо Ле Фе
18 Франция нп Вильсон Изидор
12 Испания нп Элиэзер Майенда
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
14 Испания пз Нико Гонсалес
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити3 : 0Сандерленд
05.03.2017 Англия - Премьер-лига 27-й тур Сандерленд0 : 2Манчестер Сити
13.08.2016 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Сити2 : 1Сандерленд
02.02.2016 Англия - Премьер-лига 24-й тур Сандерленд0 : 1Манчестер Сити
26.12.2015 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити4 : 1Сандерленд
22.09.2015 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Сандерленд1 : 4Манчестер Сити
01.01.2015 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити3 : 2Сандерленд
03.12.2014 Англия - Премьер-лига 14-й тур Сандерленд1 : 4Манчестер Сити
16.04.2014 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 2Сандерленд
02.03.2014 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Сити3 : 1Сандерленд
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Сандерленд1 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Сандерленд
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Сандерленд1 : 0
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити3 : 0Сандерленд
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Сандерленд
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 2Манчестер Сити
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити3 : 0
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 3Манчестер Сити
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 2Манчестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1939
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1828
8 Эвертон1928
9 Брентфорд1826
10 Ньюкасл Юнайтед1926
11 Кристал Пэлас1826
12 Фулхэм1826
13 Тоттенхэм Хотспур1825
14 Брайтон энд Хоув Альбион1925
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1820
17 Ноттингем Форест1918
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1914
19
Зона вылета
Бёрнли1912
20
Зона вылета
Вулверхэмптон193

Отзывы и комментарии к матчу

