Сандерленд - Манчестер Сити 01 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 01-01-2026 22:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
01 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Манчестер Сити, которое состоится 01 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Манчестер Сити
Манчестер
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|6
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|3
|зщ
|Деннис Киркин
|34
|пз
|Гранит Джака
|11
|пз
|Кристофер Ригг
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|18
|нп
|Вильсон Изидор
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|05.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|13.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|26.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|22.09.2015
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 4
|01.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|03.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 4
|16.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|02.03.2014
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|3 : 1
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|19
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|18
|28
|8
|Эвертон
|19
|28
|9
|Брентфорд
|18
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|11
|Кристал Пэлас
|18
|26
|12
|Фулхэм
|18
|26
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|25
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|25
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|20
|17
|Ноттингем Форест
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|19
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|19
|3