Лидс - Манчестер Юнайтед 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 14:30
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
04 Января 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Лидс Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Января 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Бразилия вр Лукас Перри
23 Бельгия зщ Себастиан Борнау
15 Словения зщ Яка Бийол
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
2 Англия зщ Джейден Богл
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
22 Япония пз Ао Танака
44 Болгария пз Илия Груев
18 Германия пз Антон Стах
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
26 Англия зщ Эйден Хевен
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
23 Англия зщ Люк Шоу
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
18 Бразилия пз Каземиро
13 Дания пз Патрик Доргу
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед0 : 0Лидс Юнайтед
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
12.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
08.02.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Лидс Юнайтед
20.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Лидс Юнайтед2 : 4Манчестер Юнайтед
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед5 : 1Лидс Юнайтед
25.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Манчестер Юнайтед
20.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед6 : 2Лидс Юнайтед
17.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Манчестер Юнайтед4 : 0Лидс Юнайтед
20.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Лидс Юнайтед0 : 3Манчестер Юнайтед
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Лидс Юнайтед4 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лидс Юнайтед3 : 3
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
26.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
21.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 1Манчестер Юнайтед
15.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед4 : 4
08.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 4Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1941
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1933
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1929
8 Брайтон энд Хоув Альбион2028
9 Эвертон1928
10 Брентфорд1927
11 Кристал Пэлас1927
12 Фулхэм1927
13 Тоттенхэм Хотспур1926
14 Ньюкасл Юнайтед1926
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1921
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

