Лидс - Манчестер Юнайтед 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 14:30
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
04 Января 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 04 Января 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Себастиан Борнау
|15
|зщ
|Яка Бийол
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|2
|зщ
|Джейден Богл
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|22
|пз
|Ао Танака
|44
|пз
|Илия Груев
|18
|пз
|Антон Стах
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|18
|пз
|Каземиро
|13
|пз
|Патрик Доргу
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Рубен Аморим
История личных встреч
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|08.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|20.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 4
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|25.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 0
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|6 : 2
|17.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|4 : 0
|20.09.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 3
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|26.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 4
|08.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|19
|29
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|9
|Эвертон
|19
|28
|10
|Брентфорд
|19
|27
|11
|Кристал Пэлас
|19
|27
|12
|Фулхэм
|19
|27
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|19
|21
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6