Тоттенхэм Хотспур - Сандерленд 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 17:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
04 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Сандерленд, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|14
|пз
|Арчи Грей
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|9
|нп
|Ришарлисон
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|6
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|3
|зщ
|Деннис Киркин
|34
|пз
|Гранит Джака
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|24
|нп
|Симон Адингра
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
|18
|нп
|Вильсон Изидор
Главные тренеры
|Томас Франк
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|31.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|18.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|16.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 1
|13.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|17.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|13.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|07.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 1
|07.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|19.05.2013
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|29.12.2012
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|19
|29
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|9
|Эвертон
|19
|28
|10
|Брентфорд
|19
|27
|11
|Кристал Пэлас
|19
|27
|12
|Фулхэм
|19
|27
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|19
|21
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6