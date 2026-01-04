02:00 ()
Тоттенхэм Хотспур - Сандерленд 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 17:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
04 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Сандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Сандерленд, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
1 Италия вр Гульельмо Викарио
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
20 Гана пз Мохаммед Кудус
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
14 Англия пз Арчи Грей
6 Португалия пз Жоау Пальинья
28 Франция пз Вильсон Одобер
9 Бразилия нп Ришарлисон
22 Нидерланды вр Робин Руфс
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
6 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
20 Франция зщ Норди Мукиэле
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
3 Англия зщ Деннис Киркин
34 Швейцария пз Гранит Джака
28 Франция пз Энцо Ле Фе
24 Кот-д'Ивуар нп Симон Адингра
12 Испания нп Элиэзер Майенда
18 Франция нп Вильсон Изидор
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
31.01.2017 Англия - Премьер-лига 23-й тур Сандерленд0 : 0Тоттенхэм Хотспур
18.09.2016 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Сандерленд
16.01.2016 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Сандерленд
13.09.2015 Англия - Премьер-лига 5-й тур Сандерленд0 : 1Тоттенхэм Хотспур
17.01.2015 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Сандерленд
13.09.2014 Англия - Премьер-лига 4-й тур Сандерленд2 : 2Тоттенхэм Хотспур
07.04.2014 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 1Сандерленд
07.12.2013 Англия - Премьер-лига 15-й тур Сандерленд1 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.05.2013 Англия - Премьер-лига 38-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Сандерленд
29.12.2012 Англия - Премьер-лига 20-й тур Сандерленд1 : 2Тоттенхэм Хотспур
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Тоттенхэм Хотспур
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Сандерленд0 : 0
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Сандерленд1 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Сандерленд
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Сандерленд1 : 0
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1941
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1933
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1929
8 Брайтон энд Хоув Альбион2028
9 Эвертон1928
10 Брентфорд1927
11 Кристал Пэлас1927
12 Фулхэм1927
13 Тоттенхэм Хотспур1926
14 Ньюкасл Юнайтед1926
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1921
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

