Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 17:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
04 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кристал Пэлас
Лондон
1 Англия вр Ник Поуп
12 Германия зщ Малик Тшау
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
3 Англия зщ Льюис Холл
67 Англия пз Льюис Майли
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
10 Англия пз Энтони Гордон
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
27 Германия нп Ник Вольтемаде
1 Англия вр Дин Хендерсон
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
55 Северная Ирландия пз Джастин Девенни
23 Франция пз Джейди Канво
11 Уэльс пз Бреннан Джонсон
10 Испания нп Йереми Пино
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
16.04.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 0Кристал Пэлас
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Кристал Пэлас
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас0 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 2Кристал Пэлас
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Кристал Пэлас
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
26.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас1 : 1
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Кристал Пэлас0 : 1
23.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 1 8 : 7Кристал Пэлас
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 4 : 1Кристал Пэлас
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Кристал Пэлас2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1941
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1933
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1929
8 Брайтон энд Хоув Альбион2028
9 Эвертон1928
10 Брентфорд1927
11 Кристал Пэлас1927
12 Фулхэм1927
13 Тоттенхэм Хотспур1926
14 Ньюкасл Юнайтед1926
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1921
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

