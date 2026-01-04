Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 17:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
04 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Ник Поуп
|12
|зщ
|Малик Тшау
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|3
|зщ
|Льюис Холл
|67
|пз
|Льюис Майли
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|10
|пз
|Энтони Гордон
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|55
|пз
|Джастин Девенни
|23
|пз
|Джейди Канво
|11
|пз
|Бреннан Джонсон
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|16.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 3 : 2
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|26.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|23.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|19
|29
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|9
|Эвертон
|19
|28
|10
|Брентфорд
|19
|27
|11
|Кристал Пэлас
|19
|27
|12
|Фулхэм
|19
|27
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|19
|21
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6