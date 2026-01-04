02:00 ()
Фулхэм - Ливерпуль 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 17:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
04 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Фулхэм
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ливерпуль, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Германия вр Бернд Лено
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
15 Испания зщ Хорхе Куэнка
33 США зщ Энтони Робинсон
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
20 Сербия пз Саша Лукич
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
22 Бразилия пз Кевин
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
7 Мексика нп Рауль Хименес
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
12 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
17 Англия пз Кёртис Джонс
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Фулхэм3 : 2Ливерпуль
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 2Фулхэм
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм1 : 3Ливерпуль
24.01.2024 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Фулхэм1 : 1Ливерпуль
10.01.2024 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ливерпуль2 : 1Фулхэм
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль4 : 3Фулхэм
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0Фулхэм
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Фулхэм2 : 2Ливерпуль
07.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль0 : 1Фулхэм
13.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Фулхэм1 : 1Ливерпуль
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Фулхэм
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Фулхэм
22.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Фулхэм1 : 0
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 2 : 1Фулхэм
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 3Фулхэм
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Ливерпуль0 : 0
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль2 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 2Ливерпуль
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1941
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1933
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1929
8 Брайтон энд Хоув Альбион2028
9 Эвертон1928
10 Брентфорд1927
11 Кристал Пэлас1927
12 Фулхэм1927
13 Тоттенхэм Хотспур1926
14 Ньюкасл Юнайтед1926
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1921
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

