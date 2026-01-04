Фулхэм - Ливерпуль 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 17:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
04 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ливерпуль, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Бернд Лено
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|15
|зщ
|Хорхе Куэнка
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|20
|пз
|Саша Лукич
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|22
|пз
|Кевин
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|12
|зщ
|Конор Брэдли
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|22
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Марку Силва
|Арне Слот
История личных встреч
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|24.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|19
|29
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|9
|Эвертон
|19
|28
|10
|Брентфорд
|19
|27
|11
|Кристал Пэлас
|19
|27
|12
|Фулхэм
|19
|27
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|19
|21
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6