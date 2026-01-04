02:01 ()
Эвертон - Брентфорд 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 17:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
04 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Эвертон
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брентфорд, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
16 Украина зщ Виталий Миколенко
42 Англия пз Тим Айрогбунам
37 Англия пз Джеймс Гарнер
18 Англия пз Джек Грилиш
20 Англия нп Тайлер Диблинг
7 Англия нп Дуайт Макнил
11 Франция нп Тьерно Барри
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
2 Шотландия зщ Аарон Хики
33 Италия пз Микаель Кайоде
18 Украина пз Егор Ярмолюк
27 Германия пз Витали Янельт
8 Дания пз Матиас Йенсен
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
7 Германия нп Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брентфорд1 : 1Эвертон
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Эвертон0 : 0Брентфорд
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Эвертон1 : 0Брентфорд
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брентфорд1 : 3Эвертон
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон1 : 0Брентфорд
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд1 : 1Эвертон
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Эвертон2 : 3Брентфорд
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Эвертон4 : 1Брентфорд
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брентфорд1 : 0Эвертон
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Эвертон
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Эвертон
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 1
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Эвертон
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Брентфорд0 : 0
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брентфорд4 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Брентфорд
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 2 : 0Брентфорд
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брентфорд1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1941
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1933
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1929
8 Брайтон энд Хоув Альбион2028
9 Эвертон1928
10 Брентфорд1927
11 Кристал Пэлас1927
12 Фулхэм1927
13 Тоттенхэм Хотспур1926
14 Ньюкасл Юнайтед1926
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1921
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

