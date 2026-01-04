Эвертон - Брентфорд 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 17:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
04 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брентфорд, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|18
|пз
|Джек Грилиш
|20
|нп
|Тайлер Диблинг
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|11
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|2
|зщ
|Аарон Хики
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|19
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|19
|29
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|9
|Эвертон
|19
|28
|10
|Брентфорд
|19
|27
|11
|Кристал Пэлас
|19
|27
|12
|Фулхэм
|19
|27
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|19
|21
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6