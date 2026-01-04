Реал Сосьедад - Атлетико М 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
04 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико М, которое состоится 04 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|31
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|18
|пз
|Карлос Солер
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Ян Облак
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|10
|нп
|Алекс Баэна
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Диего Симеоне
История личных встреч
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|4 : 0
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 2
|12.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 3
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 3
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|37
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|16
|35
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|17
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|17
|28
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|17
|22
|10
|Хетафе
|18
|21
|11
|Севилья
|17
|20
|12
|Осасуна
|18
|19
|13
|Райо Вальекано
|18
|19
|14
|Мальорка
|17
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10