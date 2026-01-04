02:01 ()
Свернуть список

Реал Сосьедад - Атлетико М 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 22:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
04 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Реал Сосьедад
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико М, которое состоится 04 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврАлекс Ремиро
31ИспаниязщХон Мартин
17ИспаниязщСерхио Гомес
16ХорватиязщДуе Чалета-Цар
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
18ИспанияпзКарлос Солер
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
13СловенияврЯн Облак
18ИспаниязщМарк Пубиль
17СловакиязщДавид Ганцко
24ИспаниязщРобен Ле Норман
14ИспанияпзМаркос Льоренте
8ИспанияпзПабло Барриос
6Испанияпз Коке
20АргентинанпДжулиано Симеоне
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
10ИспаниянпАлекс Баэна
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
10.05.2025Испания — Примера35-й турАтлетико М4 : 0Реал Сосьедад
06.10.2024Испания — Примера9-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетико М
25.05.2024Испания - Примера38-й турРеал Сосьедад0 : 2Атлетико М
08.10.2023Испания - Примера9-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАтлетико М0 : 0Реал Сосьедад
28.05.2023Испания - Примера37-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.09.2022Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетико М
22.05.2022Испания - Примера38-й турРеал Сосьедад1 : 2Атлетико М
19.01.2022Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад2 : 0Атлетико М
24.10.2021Испания - Примера10-й турАтлетико М2 : 2Реал Сосьедад
20.12.2025Испания — Примера17-й тур1 : 1Реал Сосьедад
16.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур1 : 2Реал Сосьедад
12.12.2025Испания — Примера16-й турРеал Сосьедад1 : 2
06.12.2025Испания — Примера15-й тур1 : 0Реал Сосьедад
30.11.2025Испания — Примера14-й турРеал Сосьедад2 : 3
21.12.2025Испания — Примера17-й тур0 : 3Атлетико М
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур2 : 3Атлетико М
13.12.2025Испания — Примера16-й турАтлетико М2 : 1
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 3Атлетико М
06.12.2025Испания — Примера15-й тур1 : 0Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1846
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1842
3
Лига чемпионов
Атлетико М1837
4
Лига чемпионов
Вильярреал1635
5
Лига Европы
Эспаньол1733
6
Лига конференций
Бетис1728
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1722
10 Хетафе1821
11 Севилья1720
12 Осасуна1819
13 Райо Вальекано1819
14 Мальорка1718
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1816
18
Зона вылета
Жирона1715
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close