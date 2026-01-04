Алавес - Овьедо 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 19:30
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
04 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Овьедо, которое состоится 04 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Овьедо
Овьедо
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|4
|пз
|Денис Суарес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|20
|пз
|Калебе Гонсалвеш
|11
|нп
|Антонио Мартинес
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|24
|зщ
|Лукас Айхадо
|4
|зщ
|Давид Костас
|2
|зщ
|Эрик Бейи
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|6
|пз
|Кваси Сибо
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|5
|пз
|Альберто Рейна
|18
|нп
|Йосип Брекало
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|7
|нп
|Ильяс Шаир
Главные тренеры
|Эдуардо Коудет
|Гильермо Хорхе Альмада
История личных встреч
|13.01.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|2 : 1
|30.01.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|1 : 1
|30.08.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|2 : 0
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 0
|05.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|37
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|16
|35
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|17
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|17
|28
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|17
|22
|10
|Хетафе
|18
|21
|11
|Севилья
|17
|20
|12
|Осасуна
|18
|19
|13
|Райо Вальекано
|18
|19
|14
|Мальорка
|17
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10