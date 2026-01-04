02:01 ()
Свернуть список

Алавес - Овьедо 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 19:30
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
04 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Алавес
Овьедо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Овьедо, которое состоится 04 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Овьедо
Овьедо
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5ИспаниязщХон Пачеко
3МароккозщЮссеф Энрикес
4ИспанияпзДенис Суарес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
19ИспанияпзПабло Ибаньес
20БразилияпзКалебе Гонсалвеш
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
21АлжирнпАбдеррахман Реббах
13ИспанияврАарон Эскандель
24ИспаниязщЛукас Айхадо
4ИспаниязщДавид Костас
2Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
3НигерзщРахим Альхассан
6ГанапзКваси Сибо
11АргентинапзСантьяго Коломбатто
5ИспанияпзАльберто Рейна
18ХорватиянпЙосип Брекало
9УругвайнпФедерико Виньяс
7МарокконпИльяс Шаир
Главные тренеры
АргентинаЭдуардо Коудет
УругвайГильермо Хорхе Альмада
История личных встреч
13.01.2023Испания - СегундаСегунда. 23-й турОвьедо1 : 0Алавес
29.10.2022Испания - СегундаСегунда. 13-й турАлавес2 : 1Овьедо
30.01.2016Испания - СегундаСегунда. 23-й турОвьедо1 : 1Алавес
30.08.2015Испания - СегундаСегунда. 2-й турАлавес2 : 0Овьедо
20.12.2025Испания — Примера17-й тур3 : 0Алавес
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й турАлавес1 : 0
14.12.2025Испания — Примера16-й турАлавес1 : 2
06.12.2025Испания — Примера15-й турАлавес1 : 0
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд0 : 3Алавес
20.12.2025Испания — Примера17-й турОвьедо0 : 0
14.12.2025Испания — Примера16-й тур4 : 0Овьедо
05.12.2025Испания — Примера15-й турОвьедо0 : 0
29.11.2025Испания — Примера14-й тур2 : 0Овьедо
23.11.2025Испания — Примера13-й турОвьедо0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1846
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1842
3
Лига чемпионов
Атлетико М1837
4
Лига чемпионов
Вильярреал1635
5
Лига Европы
Эспаньол1733
6
Лига конференций
Бетис1728
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1722
10 Хетафе1821
11 Севилья1720
12 Осасуна1819
13 Райо Вальекано1819
14 Мальорка1718
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1816
18
Зона вылета
Жирона1715
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close