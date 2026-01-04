02:01 ()
Свернуть список

Реал Мадрид - Бетис 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 17:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
04 Января 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Реал Мадрид
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бетис, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Бетис
Севилья
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщРауль Асенсио
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
14ФранциязщОрельен Тчуамени
18ИспаниязщАльваро Фернандес
5АнглияпзДжуд Беллингем
8УругвайпзФедерико Вальверде
15ТурциянпАрда Гюлер
11Бразилиянп Родриго
16ИспаниянпГонсало Гарсия
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
1ИспанияврАльваро Вальес
5ИспаниязщМарк Бартра
4Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
18КолумбияпзНельсон Деосса
21ИспанияпзМарк Рока
7Бразилияпз Антони
8ИспанияпзПабло Форнальс
24ИспаниянпАйтор Руибаль
19КолумбиянпКучо Эрнандес
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
01.03.2025Испания — Примера26-й турБетис2 : 1Реал Мадрид
01.09.2024Испания — Примера4-й турРеал Мадрид2 : 0Бетис
25.05.2024Испания - Примера38-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
09.12.2023Испания - Примера16-й турБетис1 : 1Реал Мадрид
05.03.2023Испания - Примера24-й турБетис0 : 0Реал Мадрид
03.09.2022Испания - Примера4-й турРеал Мадрид2 : 1Бетис
20.05.2022Испания - Примера38-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
28.08.2021Испания - Примера3-й турБетис0 : 1Реал Мадрид
24.04.2021Испания - Примера32-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
26.09.2020Испания - Примера3-й турБетис2 : 3Реал Мадрид
20.12.2025Испания — Примера17-й турРеал Мадрид2 : 0
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур2 : 3Реал Мадрид
14.12.2025Испания — Примера16-й тур1 : 2Реал Мадрид
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турРеал Мадрид1 : 2
07.12.2025Испания — Примера15-й турРеал Мадрид0 : 2
21.12.2025Испания — Примера17-й турБетис4 : 0
18.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур0 : 2Бетис
15.12.2025Испания — Примера16-й тур0 : 0Бетис
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур1 : 3Бетис
06.12.2025Испания — Примера15-й турБетис3 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Реал» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1846
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1842
3
Лига чемпионов
Атлетико М1837
4
Лига чемпионов
Вильярреал1635
5
Лига Европы
Эспаньол1733
6
Лига конференций
Бетис1728
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1722
10 Хетафе1821
11 Севилья1720
12 Осасуна1819
13 Райо Вальекано1819
14 Мальорка1718
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1816
18
Зона вылета
Жирона1715
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close