Реал Мадрид - Бетис 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 17:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
04 Января 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бетис, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|нп
|Арда Гюлер
|11
|нп
|Родриго
|16
|нп
|Гонсало Гарсия
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|21
|пз
|Марк Рока
|7
|пз
|Антони
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|20.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 3
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 3
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 2
|15.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 5
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Реал» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|37
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|16
|35
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|17
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|17
|28
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|17
|22
|10
|Хетафе
|18
|21
|11
|Севилья
|17
|20
|12
|Осасуна
|18
|19
|13
|Райо Вальекано
|18
|19
|14
|Мальорка
|17
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10