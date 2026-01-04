Мальорка - Жирона 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 19:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
04 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Жирона, которое состоится 04 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|8
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|17
|нп
|Хан Вирхили
|18
|нп
|Матео Джозеф
|7
|нп
|Ведат Мурики
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|24
|зщ
|Алекс Морено
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|23
|пз
|Иван Мартин
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|19
|нп
|Владислав Ванат
|21
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Мичел Санчес
История личных встреч
|05.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|1 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|5 : 3
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|30.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|1 : 0
|14.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|0 : 1
|18.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|1 : 0
|19.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 0
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|3 : 1
|05.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 3
|12.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|37
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|16
|35
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|17
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|17
|28
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|17
|22
|10
|Хетафе
|18
|21
|11
|Севилья
|17
|20
|12
|Осасуна
|18
|19
|13
|Райо Вальекано
|18
|19
|14
|Мальорка
|17
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10