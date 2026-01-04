02:01 ()
Мальорка - Жирона 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 19:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
04 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Мальорка
Жирона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Жирона, которое состоится 04 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Жирона
Жирона
1ИспанияврЛео Роман
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
8ИспанияпзМану Морланес
12ПортугалияпзСаму Кошта
10ИспанияпзСерхи Дардер
17ИспаниянпХан Вирхили
18АнглиянпМатео Джозеф
7КосовонпВедат Мурики
13АргентинаврПауло Гассанига
12БразилиязщВитор Рейс
17НидерландызщДейли Блинд
24ИспаниязщАлекс Морено
4ИспаниязщАрнау Мартинес
20БельгиязщАксель Витсель
2ИспаниязщУго Ринкон
23ИспанияпзИван Мартин
15УкраинанпВиктор Цыганков
19УкраинанпВладислав Ванат
21ИспаниянпБрайан Хиль
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
05.05.2025Испания — Примера34-й турЖирона1 : 0Мальорка
14.12.2024Испания — Примера17-й турМальорка2 : 1Жирона
03.03.2024Испания - Примера27-й турМальорка1 : 0Жирона
24.01.2024Кубок Испании1/4 финалаМальорка3 : 2Жирона
23.09.2023Испания - Примера6-й турЖирона5 : 3Мальорка
04.05.2023Испания - Примера33-й турЖирона2 : 1Мальорка
03.09.2022Испания - Примера4-й турМальорка1 : 1Жирона
30.01.2021Испания - СегундаСегунда. 23-й турМальорка1 : 0Жирона
14.11.2020Испания - СегундаСегунда. 12-й турЖирона0 : 1Мальорка
18.02.2017Испания - СегундаСегунда. 26-й турЖирона1 : 0Мальорка
19.12.2025Испания — Примера17-й тур1 : 1Мальорка
16.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур1 : 0Мальорка
13.12.2025Испания — Примера16-й турМальорка3 : 1
05.12.2025Испания — Примера15-й тур0 : 0Мальорка
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд2 : 3Мальорка
21.12.2025Испания — Примера17-й турЖирона0 : 3
12.12.2025Испания — Примера16-й тур1 : 2Жирона
07.12.2025Испания — Примера15-й тур3 : 0Жирона
03.12.2025Кубок Испании2-й раунд2 : 1Жирона
30.11.2025Испания — Примера14-й турЖирона1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1846
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1842
3
Лига чемпионов
Атлетико М1837
4
Лига чемпионов
Вильярреал1635
5
Лига Европы
Эспаньол1733
6
Лига конференций
Бетис1728
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1722
10 Хетафе1821
11 Севилья1720
12 Осасуна1819
13 Райо Вальекано1819
14 Мальорка1718
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1816
18
Зона вылета
Жирона1715
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

