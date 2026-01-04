02:01 ()
Севилья - Леванте 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 15:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
04 Января 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Севилья
Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Леванте, которое состоится 04 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Леванте
Валенсия
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
16 Испания зщ Хуанлу Санчес
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
6 Сербия зщ Неманья Гудель
4 Испания зщ Кике Салас
36 Испания зщ Осо
20 Швейцария пз Джибриль Соу
19 Франция пз Батиста Менди
18 Франция пз Люсьен Агуме
7 Испания нп Исаак Ромеро
10 Чили нп Алексис Санчес
13 Австралия вр Мэтью Райан
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
22 Германия зщ Джереми Тольян
2 Аргентина зщ Матиас Морено
6 Испания зщ Диего Пампин
16 Гондурас пз Кервин Арриага
12 Испания пз Унай Венседор
24 Испания пз Карлос Альварес
8 Испания пз Хон Андер Оласагасти
9 Испания нп Иван Ромеро
18 Испания нп Икер Лосада
Главные тренеры
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
21.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Леванте2 : 3Севилья
24.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Севилья5 : 3Леванте
21.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Леванте0 : 1Севилья
01.10.2020 Испания - Примера 4-й тур Севилья1 : 0Леванте
15.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Леванте1 : 1Севилья
21.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Севилья3 : 1Леванте
20.10.2019 Испания - Примера 9-й тур Севилья1 : 0Леванте
26.01.2019 Испания - Примера 21-й тур Севилья5 : 0Леванте
23.09.2018 Испания - Примера 5-й тур Леванте2 : 6Севилья
27.04.2018 Испания - Примера 35-й тур Леванте2 : 1Севилья
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 2 : 0Севилья
17.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 1 : 0Севилья
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Севилья4 : 0
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 1 : 1Севилья
04.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2Севилья
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Леванте1 : 1
17.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 1 : 0Леванте
08.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 2 : 0Леванте
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Леванте0 : 2
21.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 1 : 0Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1846
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1842
3
Лига чемпионов
Атлетико М1837
4
Лига чемпионов
Вильярреал1635
5
Лига Европы
Эспаньол1733
6
Лига конференций
Бетис1728
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1722
10 Хетафе1821
11 Севилья1720
12 Осасуна1819
13 Райо Вальекано1819
14 Мальорка1718
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1816
18
Зона вылета
Жирона1715
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

