Севилья - Леванте 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 15:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
04 Января 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Леванте, которое состоится 04 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Леванте
Валенсия
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|36
|зщ
|Осо
|20
|пз
|Джибриль Соу
|19
|пз
|Батиста Менди
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|10
|нп
|Алексис Санчес
|13
|вр
|Мэтью Райан
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|2
|зщ
|Матиас Морено
|6
|зщ
|Диего Пампин
|16
|пз
|Кервин Арриага
|12
|пз
|Унай Венседор
|24
|пз
|Карлос Альварес
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|9
|нп
|Иван Ромеро
|18
|нп
|Икер Лосада
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 3
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|5 : 3
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|01.10.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|15.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|21.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 1
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|26.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|5 : 0
|23.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 6
|27.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 0
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|37
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|16
|35
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|17
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|17
|28
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|17
|22
|10
|Хетафе
|18
|21
|11
|Севилья
|17
|20
|12
|Осасуна
|18
|19
|13
|Райо Вальекано
|18
|19
|14
|Мальорка
|17
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10