Интер - Болонья 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
04 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Болонья, которое состоится 04 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|11
|пз
|Луис Энрике
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|13
|вр
|Федерико Равалья
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|11
|пз
|Джонатан Роу
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|24
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|20.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|20.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|6 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|6 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Серии A: «Интер» — «Болонья». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|34
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|16
|26
|8
|Лацио
|17
|24
|9
|Сассуоло
|18
|23
|10
|Удинезе
|18
|22
|11
|Аталанта
|17
|22
|12
|Кремонезе
|17
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 19
Зона вылета
|Верона
|16
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9