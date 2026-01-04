02:01 ()
Интер - Болонья 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
04 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Интер М
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Болонья, которое состоится 04 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Болонья
Болонья
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
11 Бразилия пз Луис Энрике
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
13 Италия вр Федерико Равалья
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
2 Швеция зщ Эмиль Хольм
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
80 Италия пз Джованни Фаббьян
11 Англия пз Джонатан Роу
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
7 Италия нп Риккардо Орсолини
24 Нидерланды нп Тейс Даллинга
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
19.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Болонья1 : 1 3 : 2Интер М
20.04.2025 Италия — Серия А 33-й тур Болонья1 : 0Интер М
15.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Интер М2 : 2Болонья
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 1Интер М
20.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Интер М1 : 2 ДВБолонья
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Интер М2 : 2Болонья
26.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Болонья1 : 0Интер М
09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Интер М6 : 1Болонья
27.04.2022 Италия - Серия А 20-й тур Болонья2 : 1Интер М
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Интер М6 : 1Болонья
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 1Интер М
19.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Болонья1 : 1 3 : 2Интер М
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Интер М
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Интер М0 : 1
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Интер М4 : 0
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Болонья1 : 1
22.12.2025 Суперкубок Италии Финал 2 : 0Болонья
19.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Болонья1 : 1 3 : 2Интер М
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Болонья0 : 1
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Болонья
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Серии A: «Интер» — «Болонья». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1738
2
Лига чемпионов
Интер М1636
3
Лига чемпионов
Наполи1634
4
Лига чемпионов
Рома1733
5
Лига Европы
Ювентус1732
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1626
8 Лацио1724
9 Сассуоло1823
10 Удинезе1822
11 Аталанта1722
12 Кремонезе1721
13 Торино1720
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1616
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Пиза1812
19
Зона вылета
Верона1612
20
Зона вылета
Фиорентина179

