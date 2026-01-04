Верона - Торино 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 19:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
04 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Торино, которое состоится 04 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Торино
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|2
|зщ
|Даниэль Ойегоке
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|36
|пз
|Шейх Ньясс
|73
|пз
|Али Мусрати
|24
|пз
|Антуан Бернед
|17
|нп
|Жиоване
|25
|нп
|Даниэль Москера
|1
|вр
|Альберто Палеари
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|25
|зщ
|Нильс Нкунку
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|61
|пз
|Адриен Тамез
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|10
|пз
|Никола Влашич
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Марко Барони
История личных встреч
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 3
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|34
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|16
|26
|8
|Лацио
|17
|24
|9
|Сассуоло
|18
|23
|10
|Удинезе
|18
|22
|11
|Аталанта
|17
|22
|12
|Кремонезе
|17
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 19
Зона вылета
|Верона
|16
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9