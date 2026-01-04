02:01 ()
Верона - Торино 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 19:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
04 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Верона
Торино

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Торино, которое состоится 04 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Торино
Турин
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
5 Испания зщ Унай Нуньес
15 Дания зщ Виктор Нельссон
37 Германия зщ Армель Белла-Котчап
2 Англия зщ Даниэль Ойегоке
3 Дания зщ Мартин Фресе
36 Сенегал пз Шейх Ньясс
73 Ливия пз Али Мусрати
24 Франция пз Антуан Бернед
17 Бразилия нп Жиоване
25 Колумбия нп Даниэль Москера
1 Италия вр Альберто Палеари
13 Чили зщ Гильермо Марипан
44 Албания зщ Ардиан Исмайли
25 Франция зщ Нильс Нкунку
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
61 Франция пз Адриен Тамез
32 Албания пз Кристьян Аслани
20 Австрия пз Валентино Лацаро
10 Хорватия пз Никола Влашич
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
91 Колумбия нп Дуван Сапата
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Марко Барони
История личных встреч
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Торино1 : 1Верона
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Верона2 : 3Торино
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 2Торино
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Торино0 : 0Верона
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Верона0 : 1Торино
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Торино1 : 1Верона
14.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Верона0 : 1Торино
19.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Торино1 : 0Верона
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Верона1 : 1Торино
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Торино1 : 1Верона
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 3 : 0Верона
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Верона
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Верона3 : 1
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Верона
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Верона1 : 2
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Торино1 : 2
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 1Торино
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Торино1 : 0
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Торино2 : 3
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1738
2
Лига чемпионов
Интер М1636
3
Лига чемпионов
Наполи1634
4
Лига чемпионов
Рома1733
5
Лига Европы
Ювентус1732
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1626
8 Лацио1724
9 Сассуоло1823
10 Удинезе1822
11 Аталанта1722
12 Кремонезе1721
13 Торино1720
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1616
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Пиза1812
19
Зона вылета
Верона1612
20
Зона вылета
Фиорентина179

Отзывы и комментарии к матчу

