Фиорентина - Кремонезе 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 16:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
04 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Кремонезе, которое состоится 04 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Кремонезе
Кремона
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|27
|пз
|Шер Ндур
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|10
|нп
|Джейми Варди
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Паоло Ваноли
|Давиде Никола
История личных встреч
|27.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|05.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 2
|14.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|3 : 2
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|34
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|16
|26
|8
|Лацио
|17
|24
|9
|Сассуоло
|18
|23
|10
|Удинезе
|18
|22
|11
|Аталанта
|17
|22
|12
|Кремонезе
|17
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 19
Зона вылета
|Верона
|16
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9