Фиорентина - Кремонезе 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 16:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
04 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Фиорентина
Кремонезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Кремонезе, которое состоится 04 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Кремонезе
Кремона
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Лука Раньери
8 Италия пз Роландо Мандрагора
27 Италия пз Шер Ндур
44 Италия пз Николо Фаджоли
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
91 Италия нп Роберто Пикколи
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
38 Франция пз Уоррен Бондо
10 Англия нп Джейми Варди
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Паоло Ваноли
Италия Давиде Никола
История личных встреч
27.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Фиорентина0 : 0Кремонезе
05.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Кремонезе0 : 2Фиорентина
12.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Кремонезе0 : 2Фиорентина
14.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Фиорентина3 : 2Кремонезе
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 0Фиорентина
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Фиорентина5 : 1
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 0Фиорентина
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Фиорентина1 : 2
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Фиорентина2 : 1
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Кремонезе0 : 2
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 0Кремонезе
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Кремонезе
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кремонезе2 : 0
01.12.2025 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 3Кремонезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1738
2
Лига чемпионов
Интер М1636
3
Лига чемпионов
Наполи1634
4
Лига чемпионов
Рома1733
5
Лига Европы
Ювентус1732
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1626
8 Лацио1724
9 Сассуоло1823
10 Удинезе1822
11 Аталанта1722
12 Кремонезе1721
13 Торино1720
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1616
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Пиза1812
19
Зона вылета
Верона1612
20
Зона вылета
Фиорентина179

