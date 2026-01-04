Лацио - Наполи 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 13:30
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
04 Января 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Наполи, которое состоится 04 Января 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Наполи
Неаполь
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|32
|пз
|Данило Катальди
|26
|пз
|Тома Башич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|18
|нп
|Густав Исаксен
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|7
|нп
|Давид Нерес
|20
|нп
|Элиф Элмас
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Антонио Конте
История личных встреч
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 1
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|03.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|22.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|5 : 2
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|22.12.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|18.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|34
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|16
|26
|8
|Лацио
|17
|24
|9
|Сассуоло
|18
|23
|10
|Удинезе
|18
|22
|11
|Аталанта
|17
|22
|12
|Кремонезе
|17
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 19
Зона вылета
|Верона
|16
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9