02:02 ()
Свернуть список

Лацио - Наполи 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 13:30
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
04 Января 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Лацио
Наполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Наполи, которое состоится 04 Января 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Наполи
Неаполь
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
32 Италия пз Данило Катальди
26 Хорватия пз Тома Башич
8 Франция пз Маттео Гендузи
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
18 Дания нп Густав Исаксен
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
7 Бразилия нп Давид Нерес
20 Северная Македония нп Элиф Элмас
19 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Антонио Конте
История личных встреч
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Лацио2 : 2Наполи
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Наполи0 : 1Лацио
05.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала. 1-й матч Лацио3 : 1Наполи
28.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Лацио0 : 0Наполи
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Наполи1 : 2Лацио
03.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Наполи0 : 1Лацио
03.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Лацио1 : 2Наполи
27.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Лацио1 : 2Наполи
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Наполи4 : 0Лацио
22.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Наполи5 : 2Лацио
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 1Лацио
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Лацио0 : 0
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 1Лацио
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Лацио1 : 1
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 2Наполи
22.12.2025 Суперкубок Италии Финал Наполи2 : 0
18.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Наполи2 : 0
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Наполи
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 0Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1738
2
Лига чемпионов
Интер М1636
3
Лига чемпионов
Наполи1634
4
Лига чемпионов
Рома1733
5
Лига Европы
Ювентус1732
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1626
8 Лацио1724
9 Сассуоло1823
10 Удинезе1822
11 Аталанта1722
12 Кремонезе1721
13 Торино1720
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1616
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Пиза1812
19
Зона вылета
Верона1612
20
Зона вылета
Фиорентина179

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close