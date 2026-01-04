02:02 ()
Свернуть список

ПСЖ - Париж 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 21:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
04 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
ПСЖ
Париж

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Париж, которое состоится 04 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Париж
Париж
16 Франция вр Люка Шевалье
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
5 Бразилия зщ Маркиньос
15 Португалия зщ Нуну Мендеш
8 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
12 Испания пз Фабиан Руис
18 Португалия пз Жоау Невеш
11 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
29 Франция нп Брэдли Баркола
35 Германия вр Кевин Трапп
19 Франция зщ Ноа Санги
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
6 Бразилия зщ Отавио
28 Бельгия зщ Тибо де Смет
13 Франция пз Матьё Кафаро
4 Франция пз Венсан Маршетти
21 Франция пз Максим Лопес
17 Франция пз Адама Камара
93 Франция нп Нанитамо Иконе
9 Франция нп Виллем Жеббель
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
История личных встреч
16.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 1Париж
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 4ПСЖ
17.12.2025 Межконтинентальный кубок — 2025 Финал ПСЖ1 : 1 2 : 1
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 2 : 3ПСЖ
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 0ПСЖ
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур ПСЖ5 : 0
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 3Париж
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Париж0 : 3
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 0 : 0Париж
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Париж1 : 1
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 4 : 2Париж
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Париж». Начало парижского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1740
2
Лига чемпионов
ПСЖ1636
3
Лига чемпионов
Марсель1632
4
Лига чемпионов
Лилль1632
5
Лига Европы
Лион1627
6
Лига конференций
Ренн1627
7 Страсбург1623
8 Тулуза1723
9 Монако1623
10 Анже1622
11 Брест1619
12 Лорьян1618
13 Ницца1617
14 Париж1616
15 Гавр1615
16
Стыковая зона
Осер1612
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1611

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close