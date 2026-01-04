ПСЖ - Париж 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 21:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
04 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Париж, которое состоится 04 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
|16
|вр
|Люка Шевалье
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|5
|зщ
|Маркиньос
|15
|зщ
|Нуну Мендеш
|8
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|12
|пз
|Фабиан Руис
|18
|пз
|Жоау Невеш
|11
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|35
|вр
|Кевин Трапп
|19
|зщ
|Ноа Санги
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|6
|зщ
|Отавио
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|13
|пз
|Матьё Кафаро
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|21
|пз
|Максим Лопес
|17
|пз
|Адама Камара
|93
|нп
|Нанитамо Иконе
|9
|нп
|Виллем Жеббель
Главные тренеры
|Луис Энрике
История личных встреч
|16.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|17.12.2025
|Межконтинентальный кубок — 2025
|Финал
|1 : 1 2 : 1
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 3
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|5 : 0
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 3
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Париж». Начало парижского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|16
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Ренн
|16
|27
|7
|Страсбург
|16
|23
|8
|Тулуза
|17
|23
|9
|Монако
|16
|23
|10
|Анже
|16
|22
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Лорьян
|16
|18
|13
|Ницца
|16
|17
|14
|Париж
|16
|16
|15
|Гавр
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|16
|11