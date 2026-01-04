Гавр - Анже 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
04 Января 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Анже, которое состоится 04 Января 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|50
|вр
|Поль Арнье
|4
|зщ
|Готье Льорис
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|7
|пз
|Лоик Него
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|15
|пз
|Аюму Секо
|10
|пз
|Феликс Мамбимби
|45
|пз
|Исса Сумаре
|78
|пз
|Дарен Мосенго
|11
|пз
|Годсон Кереме
|16
|вр
|Мельвен Зинга
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|зщ
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|зщ
|Флоран Анен
|93
|пз
|Харис Белькебла
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|6
|пз
|Луи Мутон
|5
|пз
|Мариус Куркуль
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|11
|нп
|Сидики Шериф
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Александр Дюжо
История личных встреч
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|19.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 5 : 6
|12.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|4 : 1
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|16
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Ренн
|16
|27
|7
|Страсбург
|16
|23
|8
|Тулуза
|17
|23
|9
|Монако
|16
|23
|10
|Анже
|16
|22
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Лорьян
|16
|18
|13
|Ницца
|16
|17
|14
|Париж
|16
|16
|15
|Гавр
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|16
|11