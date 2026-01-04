02:02 ()
Гавр - Анже 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
04 Января 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Гавр
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Анже, которое состоится 04 Января 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Анже
Анже
50 Франция вр Поль Арнье
4 Франция зщ Готье Льорис
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
18 Франция зщ Янис Зуауи
7 Венгрия пз Лоик Него
14 Франция пз Рассул Ндиайе
15 Япония пз Аюму Секо
10 Швейцария пз Феликс Мамбимби
45 Сенегал пз Исса Сумаре
78 Франция пз Дарен Мосенго
11 Франция пз Годсон Кереме
16 Конго вр Мельвен Зинга
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
21 Франция зщ Жордан Лефор
24 Франция зщ Эмманюэль Бьюмла
26 Франция зщ Флоран Анен
93 Алжир пз Харис Белькебла
14 Марокко пз Яссин Белькдим
6 Франция пз Луи Мутон
5 Франция пз Мариус Куркуль
7 Марокко нп Мохамед Амин Сбаи
11 Франция нп Сидики Шериф
Главные тренеры
Франция Дидье Дигар
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Анже1 : 1Гавр
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Гавр0 : 1Анже
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Гавр0 : 2
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 1 : 0Гавр
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Гавр0 : 0
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Гавр0 : 1
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 3 : 0Гавр
19.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 0 5 : 6Анже
12.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Анже4 : 1
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 0 : 1Анже
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Анже1 : 2
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 0 : 1Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1740
2
Лига чемпионов
ПСЖ1636
3
Лига чемпионов
Марсель1632
4
Лига чемпионов
Лилль1632
5
Лига Европы
Лион1627
6
Лига конференций
Ренн1627
7 Страсбург1623
8 Тулуза1723
9 Монако1623
10 Анже1622
11 Брест1619
12 Лорьян1618
13 Ницца1617
14 Париж1616
15 Гавр1615
16
Стыковая зона
Осер1612
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1611

