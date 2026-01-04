02:02 ()
Брест - Осер 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 18:15
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
04 Января 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Брест
Осер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Осер, которое состоится 04 Января 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Осер
Осер
30 Франция вр Грегуар Кудер
5 Франция зщ Брендан Шардонне
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
27 Мали зщ Дауда Гвиндо
12 Кот-д'Ивуар зщ Люк Зогбе
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
24 Франция пз Лука Тусар
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
99 Сенегал нп Пате Мбуп
19 Франция нп Людовик Ажорк
16 Гвиана вр Донован Леон
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
34 Франция пз Руди Матондо
18 Сенегал пз Ассан Диуссе
5 Франция пз Кевин Дануа
7 Франция пз Хосуэ Казимир
23 Гана пз Ибрахим Осман
14 Гана пз Гидеон Менса
29 Франция пз Марвен Сеная
9 Франция нп Секу Мара
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
14.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Брест2 : 2Осер
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Осер3 : 0Брест
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Брест1 : 0Осер
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Осер1 : 1Брест
11.02.2019 Франция - Лига 2 24-й тур Брест1 : 0Осер
31.08.2018 Франция - Лига 2 6-й тур Осер0 : 2Брест
09.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 29-й тур Осер1 : 2Брест
13.10.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 11-й тур Брест1 : 1Осер
10.02.2017 Франция - Лига 2 25-й тур Осер3 : 1Брест
17.09.2016 Франция - Лига 2 7-й тур Брест1 : 0Осер
19.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 1 5 : 4Брест
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 1Брест
05.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Брест1 : 0
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 1 : 2Брест
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Брест3 : 2
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Осер1 : 2
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Осер3 : 4
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Осер3 : 1
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 1 : 1Осер
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Осер0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1740
2
Лига чемпионов
ПСЖ1636
3
Лига чемпионов
Марсель1632
4
Лига чемпионов
Лилль1632
5
Лига Европы
Лион1627
6
Лига конференций
Ренн1627
7 Страсбург1623
8 Тулуза1723
9 Монако1623
10 Анже1622
11 Брест1619
12 Лорьян1618
13 Ницца1617
14 Париж1616
15 Гавр1615
16
Стыковая зона
Осер1612
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1611

