Брест - Осер 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 18:15
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
04 Января 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Осер, которое состоится 04 Января 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Осер
Осер
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|27
|зщ
|Дауда Гвиндо
|12
|зщ
|Люк Зогбе
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|24
|пз
|Лука Тусар
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|99
|нп
|Пате Мбуп
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|34
|пз
|Руди Матондо
|18
|пз
|Ассан Диуссе
|5
|пз
|Кевин Дануа
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|23
|пз
|Ибрахим Осман
|14
|пз
|Гидеон Менса
|29
|пз
|Марвен Сеная
|9
|нп
|Секу Мара
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|14.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|11.02.2019
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|1 : 0
|31.08.2018
|Франция - Лига 2
|6-й тур
|0 : 2
|09.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 29-й тур
|1 : 2
|13.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 11-й тур
|1 : 1
|10.02.2017
|Франция - Лига 2
|25-й тур
|3 : 1
|17.09.2016
|Франция - Лига 2
|7-й тур
|1 : 0
|19.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 5 : 4
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 2
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 4
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|16
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Ренн
|16
|27
|7
|Страсбург
|16
|23
|8
|Тулуза
|17
|23
|9
|Монако
|16
|23
|10
|Анже
|16
|22
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Лорьян
|16
|18
|13
|Ницца
|16
|17
|14
|Париж
|16
|16
|15
|Гавр
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|16
|11