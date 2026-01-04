Марсель - Нант 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 16:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
04 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Нант, которое состоится 04 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Нант
Нант
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|33
|зщ
|Эмерсон
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|18
|пз
|Артур Вермерен
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|22
|нп
|Тимоти Веа
|14
|нп
|Игор Пайшао
|34
|нп
|Робиниу Ваш
|1
|вр
|Антони Лопеш
|78
|зщ
|Тилель Тати
|3
|зщ
|Николя Козза
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|5
|пз
|Квон Хёк Кю
|17
|пз
|Демен Ассумани
|15
|пз
|Майкель Лахдо
|10
|нп
|Маттис Аблин
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|20.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|20.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|28.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 6
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 5
|12.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|4 : 1
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|16
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Ренн
|16
|27
|7
|Страсбург
|16
|23
|8
|Тулуза
|17
|23
|9
|Монако
|16
|23
|10
|Анже
|16
|22
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Лорьян
|16
|18
|13
|Ницца
|16
|17
|14
|Париж
|16
|16
|15
|Гавр
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|16
|11