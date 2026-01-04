02:02 ()
Марсель - Нант 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 16:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
04 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Марсель
Нант

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Нант, которое состоится 04 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1 Аргентина вр Херонимо Рульи
28 Франция зщ Бенжамен Павар
33 Италия зщ Эмерсон
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
18 Бельгия пз Артур Вермерен
17 Дания пз Мэттью О'Райли
22 США нп Тимоти Веа
14 Бразилия нп Игор Пайшао
34 Франция нп Робиниу Ваш
1 Португалия вр Антони Лопеш
78 Франция зщ Тилель Тати
3 Франция зщ Николя Козза
80 Франция зщ Джуниор Мванга
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
8 Франция пз Йоанн Лепенан
5 Южная Корея пз Квон Хёк Кю
17 Франция пз Демен Ассумани
15 Швеция пз Майкель Лахдо
10 Франция нп Маттис Аблин
19 Марокко нп Юссеф Эль-Араби
Италия Роберто де Дзерби
Франция Антуан Комбуаре
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Марсель2 : 0Нант
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Нант1 : 2Марсель
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Марсель2 : 0Нант
01.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Нант1 : 1Марсель
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Нант0 : 2Марсель
20.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Марсель2 : 1Нант
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель3 : 2Нант
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Нант0 : 1Марсель
20.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур Нант1 : 1Марсель
28.11.2020 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель3 : 1Нант
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 6Марсель
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Марсель1 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Марсель
05.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 1 : 0Марсель
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Марсель2 : 2
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 3 : 5Нант
12.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 4 : 1Нант
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Нант1 : 2
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 3 : 0Нант
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Нант1 : 1
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1740
2
Лига чемпионов
ПСЖ1636
3
Лига чемпионов
Марсель1632
4
Лига чемпионов
Лилль1632
5
Лига Европы
Лион1627
6
Лига конференций
Ренн1627
7 Страсбург1623
8 Тулуза1723
9 Монако1623
10 Анже1622
11 Брест1619
12 Лорьян1618
13 Ницца1617
14 Париж1616
15 Гавр1615
16
Стыковая зона
Осер1612
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1611

