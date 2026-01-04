02:02 ()
Лорьян - Метц 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 18:15
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
04 Января 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Лорьян
Метц

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Метц, которое состоится 04 Января 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Метц
Метц
38 Швейцария вр Ивон Мвого
5 Кот-д'Ивуар зщ Бамо Мейте
32 Гана зщ Натаниэль Аджей
2 Бразилия зщ Игор Кариока
93 Норвегия зщ Йоэль Мугиша
8 Франция зщ Ноа Кадиу
11 Франция пз Тео Ле Брис
6 Франция пз Лоран Абергель
17 Франция пз Жан-Виктор Макенго
10 Франция пз Пабло Пажи
28 Сенегал нп Самбу Сумано
1 Дания вр Джонатан Фишер
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
2 Франция зщ Максим Колен
4 Габон зщ Ури-Мишель Мбула
20 Франция пз Жесси Деменге
8 Мали пз Бубакар Траоре
11 Сенегал пз Малик Мбайе
10 Франция пз Готье Эн
7 Грузия пз Георгий Цитаишвили
21 Франция пз Бенжамен Стамбули
23 Сенегал нп Ибу Сане
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
Франция Стефан Ле Миньян
История личных встреч
11.01.2025 Франция — Лига 2 18-й тур Лорьян0 : 0Метц
21.09.2024 Франция — Лига 2 5-й тур Метц1 : 1Лорьян
04.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Метц1 : 2Лорьян
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Лорьян2 : 3Метц
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Лорьян1 : 0Метц
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Метц4 : 1Лорьян
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Лорьян2 : 1Метц
04.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Метц3 : 1Лорьян
31.03.2019 Франция - Лига 2 30-й тур Метц2 : 1Лорьян
26.10.2018 Франция - Лига 2 12-й тур Лорьян0 : 0Метц
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 7Лорьян
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 0 : 0Лорьян
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Лорьян1 : 0
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Лорьян3 : 1
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 1 : 1Лорьян
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 3Метц
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Метц2 : 3
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 3 : 1Метц
28.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Метц0 : 1
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 3 : 2Метц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1740
2
Лига чемпионов
ПСЖ1636
3
Лига чемпионов
Марсель1632
4
Лига чемпионов
Лилль1632
5
Лига Европы
Лион1627
6
Лига конференций
Ренн1627
7 Страсбург1623
8 Тулуза1723
9 Монако1623
10 Анже1622
11 Брест1619
12 Лорьян1618
13 Ницца1617
14 Париж1616
15 Гавр1615
16
Стыковая зона
Осер1612
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1611

