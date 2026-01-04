Лорьян - Метц 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 18:15
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
04 Января 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Метц, которое состоится 04 Января 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Метц
Метц
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|2
|зщ
|Игор Кариока
|93
|зщ
|Йоэль Мугиша
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|6
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|10
|пз
|Пабло Пажи
|28
|нп
|Самбу Сумано
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|2
|зщ
|Максим Колен
|4
|зщ
|Ури-Мишель Мбула
|20
|пз
|Жесси Деменге
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|11
|пз
|Малик Мбайе
|10
|пз
|Готье Эн
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|21
|пз
|Бенжамен Стамбули
|23
|нп
|Ибу Сане
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Стефан Ле Миньян
История личных встреч
|11.01.2025
|Франция — Лига 2
|18-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 2
|5-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 3
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|31.03.2019
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|2 : 1
|26.10.2018
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 7
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 3
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|28.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|16
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Ренн
|16
|27
|7
|Страсбург
|16
|23
|8
|Тулуза
|17
|23
|9
|Монако
|16
|23
|10
|Анже
|16
|22
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Лорьян
|16
|18
|13
|Ницца
|16
|17
|14
|Париж
|16
|16
|15
|Гавр
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|16
|11