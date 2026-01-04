Марокко - Танзания 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 18:00
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 69500
04 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Танзания, которое состоится 04 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марокко
Танзания
|1
|вр
|Яссин Буну
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Найеф Агер
|18
|зщ
|Джавад Эль-Ямик
|26
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
|10
|нп
|Браим Диас
|20
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|1
|вр
|Хуссейн Масаранга
|5
|зщ
|Джоб Диксон
|14
|зщ
|Бакари Нондо
|4
|зщ
|Ибрахим Хамад
|15
|зщ
|Мохамед Хуссейни
|20
|пз
|Новатус Мироши
|27
|пз
|Альфонс Мсанга
|25
|пз
|Хаджи Многа
|6
|пз
|Файсал Салум
|12
|пз
|Симон Мсува
|10
|нп
|Мбвана Саматта
Главные тренеры
|Валид Реграги
|Сулейман Хемед
|Мигель Гамонди
История личных встреч
|26.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|17.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0
|21.11.2023
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 2-й тур
|0 : 2
|09.06.2013
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа C. 4-й тур
|2 : 1
|24.03.2013
|ЧМ-2014 - Африка
|Группа C. 3-й тур
|3 : 1
|29.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 3-й тур
|0 : 3
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|14.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|03.01
| Мали
Тунис
|03.01
| Марокко
Танзания
|04.01
| ЮАР
Камерун
|04.01
| Египет
Бенин
|05.01
| Нигерия
Мозамбик
|05.01
| Алжир
ДР Конго
|06.01
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|06.01
1/4 финала
| Winner 2A/2C
Winner 1D/3BEF
|09.01
| Winner 2B/2F
Winner 1A/3CDE
|09.01
| Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
|09.01
| Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
|09.01
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 3
Winner QF 2
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01