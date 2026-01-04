02:02 ()
Марокко - Танзания 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 18:00
Стадион: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко), вместимость: 69500
04 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
Танзания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Танзания, которое состоится 04 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Принц Мула Абдулла (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марокко
Танзания
1 Марокко вр Яссин Буну
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
5 Марокко зщ Найеф Агер
18 Марокко зщ Джавад Эль-Ямик
26 Марокко зщ Анасс Салах-Эддин
24 Марокко пз Нейл Эль-Айнауи
4 Марокко пз Софьян Амрабат
8 Марокко пз Аззедин Унаи
11 Марокко пз Исмаэль Сайбари
10 Марокко нп Браим Диас
20 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
1 Танзания вр Хуссейн Масаранга
5 Танзания зщ Джоб Диксон
14 Танзания зщ Бакари Нондо
4 Танзания зщ Ибрахим Хамад
15 Танзания зщ Мохамед Хуссейни
20 Танзания пз Новатус Мироши
27 Танзания пз Альфонс Мсанга
25 Танзания пз Хаджи Многа
6 Танзания пз Файсал Салум
12 Танзания пз Симон Мсува
10 Танзания нп Мбвана Саматта
Главные тренеры
Марокко Валид Реграги
Танзания Сулейман Хемед
Аргентина Мигель Гамонди
История личных встреч
26.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 6-й тур Марокко2 : 0Танзания
17.01.2024 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур Марокко3 : 0Танзания
21.11.2023 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 2-й тур Танзания0 : 2Марокко
09.06.2013 ЧМ-2014 - Африка Группа C. 4-й тур Марокко2 : 1Танзания
24.03.2013 ЧМ-2014 - Африка Группа C. 3-й тур Танзания3 : 1Марокко
29.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 3-й тур 0 : 3Марокко
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур Марокко1 : 1
21.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 1-й тур Марокко2 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Марокко4 : 0
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Марокко1 : 0
30.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 3-й тур Танзания1 : 1
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур 1 : 1Танзания
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур 2 : 1Танзания
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 3Танзания
14.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Танзания
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
03.01
Мали
Тунис
03.01
Марокко
Танзания
04.01
ЮАР
Камерун
04.01
Египет
Бенин
05.01
Нигерия
Мозамбик
05.01
Алжир
ДР Конго
06.01
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
06.01
1/4 финала
Winner 2A/2C
Winner 1D/3BEF
09.01
Winner 2B/2F
Winner 1A/3CDE
09.01
Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
09.01
Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
09.01
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 4
14.01
Winner QF 3
Winner QF 2
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

Отзывы и комментарии к матчу

