ЮАР - Камерун 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 21:00
Стадион: Аль-Медина (Рабат, Марокко), вместимость: 18000
04 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
Камерун

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЮАР - Камерун, которое состоится 04 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Аль-Медина (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЮАР
Камерун
1 ЮАР вр Ронвен Уильямс
20 ЮАР зщ Хулисо Мудау
21 ЮАР зщ Сиябонга Нгезана
14 ЮАР зщ Мбекезели Мбокази
6 ЮАР зщ Обрей Модиба
4 ЮАР пз Тебохо Мокоена
13 ЮАР пз Яя Ситхоле
7 ЮАР пз Осуин Апполлис
17 ЮАР пз Сифо Мбуле
10 ЮАР пз Релебохиль Мофокенг
9 ЮАР нп Лайл Фостер
16 Камерун вр Дэвис Эпасси
3 Камерун зщ Che Malone
17 Камерун зщ Самуэль Котто
4 Камерун зщ Кристофер Ву
2 Камерун пз Джуниор Чамадью
20 Камерун пз Оливье Кеман
24 Камерун пз Карлос Балеба
14 Камерун пз Дэнни Намасо
13 Камерун пз Дарлин Йонгва
10 Камерун нп Брайан Мбемо
26 Камерун нп Кристиан Кофане
Главные тренеры
Бельгия Уго Броос
Камерун Давид Пагу
История личных встреч
10.01.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Камерун1 : 1ЮАР
29.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 3-й тур 2 : 3ЮАР
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 2-й тур 1 : 0ЮАР
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 1-й тур ЮАР2 : 1
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ЮАР1 : 0
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи ЮАР3 : 1
31.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 3-й тур 1 : 2Камерун
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 2-й тур 1 : 1Камерун
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур Камерун1 : 0
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала Камерун0 : 1
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 10-й тур Камерун0 : 0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка африканских наций: ЮАР — Камерун. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
03.01
Мали
Тунис
03.01
Марокко
Танзания
04.01
ЮАР
Камерун
04.01
Египет
Бенин
05.01
Нигерия
Мозамбик
05.01
Алжир
ДР Конго
06.01
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
06.01
1/4 финала
Winner 2A/2C
Winner 1D/3BEF
09.01
Winner 2B/2F
Winner 1A/3CDE
09.01
Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
09.01
Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
09.01
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 4
14.01
Winner QF 3
Winner QF 2
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

