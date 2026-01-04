ЮАР - Камерун 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 21:00
Стадион: Аль-Медина (Рабат, Марокко), вместимость: 18000
04 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЮАР - Камерун, которое состоится 04 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Аль-Медина (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЮАР
Камерун
|1
|вр
|Ронвен Уильямс
|20
|зщ
|Хулисо Мудау
|21
|зщ
|Сиябонга Нгезана
|14
|зщ
|Мбекезели Мбокази
|6
|зщ
|Обрей Модиба
|4
|пз
|Тебохо Мокоена
|13
|пз
|Яя Ситхоле
|7
|пз
|Осуин Апполлис
|17
|пз
|Сифо Мбуле
|10
|пз
|Релебохиль Мофокенг
|9
|нп
|Лайл Фостер
|16
|вр
|Дэвис Эпасси
|3
|зщ
|Che Malone
|17
|зщ
|Самуэль Котто
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|2
|пз
|Джуниор Чамадью
|20
|пз
|Оливье Кеман
|24
|пз
|Карлос Балеба
|14
|пз
|Дэнни Намасо
|13
|пз
|Дарлин Йонгва
|10
|нп
|Брайан Мбемо
|26
|нп
|Кристиан Кофане
Главные тренеры
|Уго Броос
|Давид Пагу
История личных встреч
|10.01.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|29.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 3-й тур
|2 : 3
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|31.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|0 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 10-й тур
|0 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка африканских наций: ЮАР — Камерун. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|03.01
| Мали
Тунис
|03.01
| Марокко
Танзания
|04.01
| ЮАР
Камерун
|04.01
| Египет
Бенин
|05.01
| Нигерия
Мозамбик
|05.01
| Алжир
ДР Конго
|06.01
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|06.01
1/4 финала
| Winner 2A/2C
Winner 1D/3BEF
|09.01
| Winner 2B/2F
Winner 1A/3CDE
|09.01
| Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
|09.01
| Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
|09.01
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 3
Winner QF 2
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01