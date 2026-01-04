Риу Аве - Каза Пия 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 17:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
04 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Каза Пия, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|20
|зщ
|Жоау Томе
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|80
|нп
|Оле Польман
|14
|нп
|Карем Зоаби
|1
|вр
|Патрик Секейра
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|43
|зщ
|David Sousa
|5
|зщ
|Абду Конте
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|8
|пз
|Рафаэл Бриту
|74
|пз
|Ренату Ньяга
|20
|пз
|Яссин Укили
|10
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|29
|нп
|Жереми Ливолан
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
|Жоау Перейра
История личных встреч
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|20.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|0 : 0
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|16
|46
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|42
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|16
|36
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|17
|28
|5
|Брага
|16
|26
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Фамаликан
|16
|23
|8
|Морейренсе
|15
|21
|9
|Эшторил
|16
|20
|10
|Эштрела
|16
|18
|11
|Риу Аве
|16
|17
|12
|Алверка
|16
|17
|13
|Санта-Клара
|15
|16
|14
|Насьонал
|16
|16
|15
|Каза Пия
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|16
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|16
|4