Риу Аве - Каза Пия 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 17:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
04 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Риу Аве
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Каза Пия, которое состоится 04 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Каза Пия
Лиссабон
1 Польша вр Цезарий Мишта
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
32 Чехия зщ Якуб Брабец
6 Англия зщ Нельсон Эбби
20 Португалия зщ Жоау Томе
5 Греция зщ Андреас Нтои
54 Греция зщ Георгиос Льявас
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
80 Германия нп Оле Польман
14 Израиль нп Карем Зоаби
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
6 Португалия зщ Жозе Фонте
43 Бразилия зщ David Sousa
5 Португалия зщ Абду Конте
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
8 Португалия пз Рафаэл Бриту
74 Гвинея-Бисау пз Ренату Ньяга
20 Нидерланды пз Яссин Укили
10 Кабо-Верде нп Дейлон Роша Ливраменто
29 Франция нп Жереми Ливолан
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Каза Пия2 : 1Риу Аве
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 3Риу Аве
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 2Каза Пия
11.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Риу Аве1 : 0Каза Пия
02.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Каза Пия1 : 1Риу Аве
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Риу Аве1 : 1Каза Пия
30.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Каза Пия1 : 0Риу Аве
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 4 : 0Риу Аве
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 2 : 2Риу Аве
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Риу Аве0 : 1
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 2Риу Аве
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Каза Пия0 : 0
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 2Каза Пия
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 2
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Каза Пия1 : 1
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1646
2
Лига чемпионов
Спортинг1742
3
Лига Европы
Бенфика1636
4
Лига конференций
Жил Висенте1728
5 Брага1626
6 Витория Гимарайнш1725
7 Фамаликан1623
8 Морейренсе1521
9 Эшторил1620
10 Эштрела1618
11 Риу Аве1617
12 Алверка1617
13 Санта-Клара1516
14 Насьонал1616
15 Каза Пия1614
16
Стыковая зона
Арока1714
17
Зона вылета
Тондела1612
18
Зона вылета
АВС164

