02:03 ()
Свернуть список

Санта-Клара - Порту 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 20:00
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
04 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Санта-Клара
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Порту, которое состоится 04 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Порту
Порту
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
13 Португалия зщ Луиш Роша
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
11 Бразилия пз Brenner
8 Португалия пз Педру Феррейра
6 Бразилия пз Адриано
64 Бразилия пз Пауло де Алмейда
10 Бразилия пз Габриэл Силва
29 Бразилия нп Вендел да Силва Коста
14 Португалия вр Клаудиу Рамуш
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
86 Португалия пз Родригу Мора
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
17 Испания нп Борха Сайнс
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Порту1 : 1Санта-Клара
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Санта-Клара0 : 2Порту
29.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала Санта-Клара1 : 2Порту
15.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Порту2 : 1Санта-Клара
29.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 1Порту
04.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Порту3 : 0Санта-Клара
07.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Санта-Клара0 : 3Порту
26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Санта-Клара3 : 1Порту
03.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Порту2 : 1Санта-Клара
28.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Санта-Клара0 : 1Порту
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 0
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Санта-Клара2 : 3 ДВ
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Санта-Клара
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 1Санта-Клара
29.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Порту2 : 0
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 3Порту
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 1
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Порту3 : 1
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Порту2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1646
2
Лига чемпионов
Спортинг1742
3
Лига Европы
Бенфика1636
4
Лига конференций
Жил Висенте1728
5 Брага1626
6 Витория Гимарайнш1725
7 Фамаликан1623
8 Морейренсе1521
9 Эшторил1620
10 Эштрела1618
11 Риу Аве1617
12 Алверка1617
13 Санта-Клара1516
14 Насьонал1616
15 Каза Пия1614
16
Стыковая зона
Арока1714
17
Зона вылета
Тондела1612
18
Зона вылета
АВС164

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close