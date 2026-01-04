Санта-Клара - Порту 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 20:00
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
04 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Порту, которое состоится 04 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Порту
Порту
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|13
|зщ
|Луиш Роша
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|11
|пз
|Brenner
|8
|пз
|Педру Феррейра
|6
|пз
|Адриано
|64
|пз
|Пауло де Алмейда
|10
|пз
|Габриэл Силва
|29
|нп
|Вендел да Силва Коста
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|86
|пз
|Родригу Мора
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|04.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|07.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 3
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|3 : 1
|03.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|29.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 1
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|16
|46
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|42
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|16
|36
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|17
|28
|5
|Брага
|16
|26
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Фамаликан
|16
|23
|8
|Морейренсе
|15
|21
|9
|Эшторил
|16
|20
|10
|Эштрела
|16
|18
|11
|Риу Аве
|16
|17
|12
|Алверка
|16
|17
|13
|Санта-Клара
|15
|16
|14
|Насьонал
|16
|16
|15
|Каза Пия
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|16
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|16
|4