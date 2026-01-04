02:03 ()
Свернуть список

Алверка - Фамаликан 04 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 04-01-2026 22:30
04 Января 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Алверка
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Фамаликан, которое состоится 04 Января 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
История личных встреч
20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Алверка1 : 2Фамаликан
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 4 : 1Алверка
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Алверка0 : 3
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Алверка
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Алверка1 : 0
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 2Алверка
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Фамаликан2 : 3
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 0Фамаликан
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 4 : 1Фамаликан
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Фамаликан4 : 0
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1646
2
Лига чемпионов
Спортинг1742
3
Лига Европы
Бенфика1636
4
Лига конференций
Жил Висенте1728
5 Брага1626
6 Витория Гимарайнш1725
7 Фамаликан1623
8 Морейренсе1521
9 Эшторил1620
10 Эштрела1618
11 Риу Аве1617
12 Алверка1617
13 Санта-Клара1516
14 Насьонал1616
15 Каза Пия1614
16
Стыковая зона
Арока1714
17
Зона вылета
Тондела1612
18
Зона вылета
АВС164

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close