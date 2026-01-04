Алверка - Фамаликан 04 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 04-01-2026 22:30
04 Января 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Фамаликан, которое состоится 04 Января 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
История личных встреч
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|1 : 2
|27.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 1
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|27.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 3
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 1
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|4 : 0
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|16
|46
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|42
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|16
|36
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|17
|28
|5
|Брага
|16
|26
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Фамаликан
|16
|23
|8
|Морейренсе
|15
|21
|9
|Эшторил
|16
|20
|10
|Эштрела
|16
|18
|11
|Риу Аве
|16
|17
|12
|Алверка
|16
|17
|13
|Санта-Клара
|15
|16
|14
|Насьонал
|16
|16
|15
|Каза Пия
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|16
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|16
|4