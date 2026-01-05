Египет - Бенин 05 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 05-01-2026 18:00
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
05 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Пьер Атчо (Габон)
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Бенин, которое состоится 05 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет
Бенин
|1
|вр
|Ахмед Эль-Шенави
|3
|зщ
|Мохамед Хани
|6
|зщ
|Яссер Ибрахим
|5
|зщ
|Рами Рабья
|12
|зщ
|Мохамед Хамди
|19
|пз
|Марван Аттия
|25
|пз
|Ахмед Сайед
|14
|пз
|Хамди Фати
|10
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Омар Мармуш
|7
|нп
|Трезеге
|1
|вр
|Марсель Данджину
|3
|зщ
|Тамиму Уору
|6
|зщ
|Оливье Вердон
|13
|зщ
|Мохамед Тижани
|5
|зщ
|Йоан Рош
|8
|пз
|Хассан Имуран
|4
|пз
|Аттиджику Самаду
|19
|пз
|Дуко Додо
|10
|нп
|Айегун Тосин
|18
|нп
|Джуниор Олаитан
|9
|нп
|Стив Мунье
Главные тренеры
|Хоссам Хассан
|Гернот Рор
История личных встреч
|20.01.2010
|Кубок африканских наций
|Группа C. 3-й тур
|2 : 0
|29.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1 2 : 0
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|4 : 0
0'
Дальше борьбу за титул продолжают 16 сборных. Случились ли в первом раунде сенсации? Чем отличились представители РПЛ? Рассказываем о главном.Салах тащит Египет, а Хакими торжественно вернулся после травмы и готов разрывать в 1/8 финала Итоги групп на Кубке Африки! Кто сыграет в плей-офф и как дела у легионеров РПЛ? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка африканских наций: Египет — Бенин. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|04.01
| Египет
Бенин
|05.01
| Нигерия
Мозамбик
|05.01
| Алжир
ДР Конго
|06.01
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|06.01
1/4 финала
| Мали
Сенегал
|09.01
| Winner 2B/2F
Марокко
|09.01
| Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
|09.01
| Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
|09.01
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 3
Winner QF 2
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01