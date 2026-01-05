03:03 ()
Египет - Бенин 05 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 05-01-2026 18:00
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
05 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Пьер Атчо (Габон)
Египет
Бенин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Бенин, которое состоится 05 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Египет
Бенин
1 Египет вр Ахмед Эль-Шенави
3 Египет зщ Мохамед Хани
6 Египет зщ Яссер Ибрахим
5 Египет зщ Рами Рабья
12 Египет зщ Мохамед Хамди
19 Египет пз Марван Аттия
25 Египет пз Ахмед Сайед
14 Египет пз Хамди Фати
10 Египет нп Мохамед Салах
22 Египет нп Омар Мармуш
7 Египет нп Трезеге
1 Бенин вр Марсель Данджину
3 Бенин зщ Тамиму Уору
6 Бенин зщ Оливье Вердон
13 Бенин зщ Мохамед Тижани
5 Бенин зщ Йоан Рош
8 Бенин пз Хассан Имуран
4 Бенин пз Аттиджику Самаду
19 Бенин пз Дуко Додо
10 Бенин нп Айегун Тосин
18 Бенин нп Джуниор Олаитан
9 Бенин нп Стив Мунье
Главные тренеры
Египет Хоссам Хассан
Германия Гернот Рор
История личных встреч
20.01.2010 Кубок африканских наций Группа C. 3-й тур Египет2 : 0Бенин
29.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 3-й тур 0 : 0Египет
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 2-й тур Египет1 : 0
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 1-й тур Египет2 : 1
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Египет2 : 1
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Египет1 : 1 2 : 0
30.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 3-й тур Бенин0 : 3
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 2-й тур Бенин1 : 0
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур 1 : 0Бенин
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Бенин0 : 3
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 10-й тур 4 : 0Бенин
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка африканских наций: Египет — Бенин. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
3 : 1
Мали
Тунис
1 : 1 3 : 2
Марокко
Танзания
1 : 0
ЮАР
Камерун
04.01
Египет
Бенин
05.01
Нигерия
Мозамбик
05.01
Алжир
ДР Конго
06.01
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
06.01
1/4 финала
Мали
Сенегал
09.01
Winner 2B/2F
Марокко
09.01
Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
09.01
Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
09.01
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 4
14.01
Winner QF 3
Winner QF 2
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

