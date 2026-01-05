03:03 ()
Нигерия - Мозамбик 05 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 05-01-2026 21:00
Стадион: Фес (Фес, Марокко), вместимость: 45000
05 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
Мозамбик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Мозамбик, которое состоится 05 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Фес (Фес, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
Мозамбик
23 Нигерия вр Стэнли Нвабили
2 Нигерия зщ Брайт Осайи-Самуэль
6 Нигерия зщ Семи Аджайи
21 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
13 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
8 Нигерия пз Фрэнк Оньека
4 Нигерия пз Онинье Ндиди
17 Нигерия пз Алекс Айуоби
7 Нигерия пз Адемола Лукман
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
22 Нигерия нп Акор Адамс
22 Мозамбик вр Иван Уррубал
17 Мозамбик зщ Мешер
4 Мозамбик зщ Фернандо Чамбоко
2 Мозамбик зщ Нанани
6 Мозамбик зщ Мануэль Камбала
8 Мозамбик пз Эдмилсон Дови
21 Мозамбик пз Рикарду Гимараеш
10 Мозамбик пз Джени Катамо
7 Мозамбик пз Домингеш
18 Мозамбик нп Жилду Виланкулош
13 Мозамбик нп Стэнли Ратифо
Главные тренеры
Мали Эрик Шелль
Мозамбик Чикуиньо Конде
История личных встреч
16.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 Нигерия3 : 2Мозамбик
20.01.2010 Кубок африканских наций Группа C. 3-й тур Нигерия3 : 0Мозамбик
11.10.2009 ЧМ-2010 - Африка Группа B. 5-й тур Нигерия1 : 0Мозамбик
29.03.2009 ЧМ-2010 - Африка Группа B. 1-й тур Мозамбик0 : 0Нигерия
30.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 3-й тур 1 : 3Нигерия
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур Нигерия3 : 2
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур Нигерия2 : 1
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Нигерия
16.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. Финал Нигерия1 : 1 3 : 4
31.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 3-й тур Мозамбик1 : 2
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 2-й тур 2 : 3Мозамбик
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур 1 : 0Мозамбик
17.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 1Мозамбик
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 2Мозамбик
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
3 : 1
Мали
Тунис
1 : 1 3 : 2
Марокко
Танзания
1 : 0
ЮАР
Камерун
04.01
Египет
Бенин
05.01
Нигерия
Мозамбик
05.01
Алжир
ДР Конго
06.01
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
06.01
1/4 финала
Мали
Сенегал
09.01
Winner 2B/2F
Марокко
09.01
Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
09.01
Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
09.01
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 4
14.01
Winner QF 3
Winner QF 2
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

