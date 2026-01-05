Нигерия - Мозамбик 05 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 05-01-2026 21:00
Стадион: Фес (Фес, Марокко), вместимость: 45000
05 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Мозамбик, которое состоится 05 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Фес (Фес, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нигерия
Мозамбик
|23
|вр
|Стэнли Нвабили
|2
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|21
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|8
|пз
|Фрэнк Оньека
|4
|пз
|Онинье Ндиди
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|пз
|Адемола Лукман
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|22
|нп
|Акор Адамс
|22
|вр
|Иван Уррубал
|17
|зщ
|Мешер
|4
|зщ
|Фернандо Чамбоко
|2
|зщ
|Нанани
|6
|зщ
|Мануэль Камбала
|8
|пз
|Эдмилсон Дови
|21
|пз
|Рикарду Гимараеш
|10
|пз
|Джени Катамо
|7
|пз
|Домингеш
|18
|нп
|Жилду Виланкулош
|13
|нп
|Стэнли Ратифо
Главные тренеры
|Эрик Шелль
|Чикуиньо Конде
История личных встреч
|16.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) — 2023
|3 : 2
|20.01.2010
|Кубок африканских наций
|Группа C. 3-й тур
|3 : 0
|11.10.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа B. 5-й тур
|1 : 0
|29.03.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа B. 1-й тур
|0 : 0
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|16.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. Финал
|1 : 1 3 : 4
|31.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 2-й тур
|2 : 3
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|04.01
| Египет
Бенин
|05.01
| Нигерия
Мозамбик
|05.01
| Алжир
ДР Конго
|06.01
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|06.01
1/4 финала
| Мали
Сенегал
|09.01
| Winner 2B/2F
Марокко
|09.01
| Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
|09.01
| Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
|09.01
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 3
Winner QF 2
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01