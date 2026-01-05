03:03 ()
Лестер Сити - Вест Бромвич Альбион 05 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 05-01-2026 22:00
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
05 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Лестер Сити
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 05 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
Англия Райан Мэйсон
История личных встреч
26.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Лестер Сити
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лестер Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2Лестер Сити
22.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лестер Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
13.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 3Лестер Сити
10.03.2018 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 4Лестер Сити
16.10.2017 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лестер Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
29.04.2017 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Лестер Сити
06.11.2016 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лестер Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
01.03.2016 Англия - Премьер-лига 28-й тур Лестер Сити2 : 2Вест Бромвич Альбион
01.01.2026 Англия — Чемпионшип 25-й тур 3 : 1Лестер Сити
29.12.2025 Англия — Чемпионшип 24-й тур Лестер Сити2 : 1
26.12.2025 Англия — Чемпионшип 23-й тур Лестер Сити1 : 2
20.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур 4 : 1Лестер Сити
13.12.2025 Англия — Чемпионшип 21-й тур Лестер Сити3 : 1
01.01.2026 Англия — Чемпионшип 25-й тур 1 : 0Вест Бромвич Альбион
29.12.2025 Англия — Чемпионшип 24-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
26.12.2025 Англия — Чемпионшип 23-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2
20.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур 1 : 0Вест Бромвич Альбион
12.12.2025 Англия — Чемпионшип 21-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити2652
2
Повышение
Мидлсбро2646
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун2544
4
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд2643
5
Плей-офф за повышение
Миллуолл2643
6
Плей-офф за повышение
Уотфорд2541
7 Халл Сити2541
8 Сток Сити2640
9 Рексем2640
10 Бристоль Сити2639
11 Куинз Парк Рейнджерс2638
12 Дерби Каунти2635
13 Бирмингем Сити2634
14 Лестер Сити2534
15 Саутгемптон2633
16 Шеффилд Юнайтед2532
17 Суонси Сити2632
18 Вест Бромвич Альбион2531
19 Чарльтон Атлетик2529
20 Блэкберн Роверс2528
21 Портсмут2425
22
Зона вылета
Норвич Сити2624
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2522
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей25-7

Отзывы и комментарии к матчу

