Лестер Сити - Вест Бромвич Альбион 05 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 05-01-2026 22:00
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
05 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 05 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
|Райан Мэйсон
История личных встреч
|26.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|22.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 0
|13.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|16.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|29.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|06.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|01.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|01.01.2026
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|3 : 1
|29.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|2 : 1
|26.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|4 : 1
|13.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|3 : 1
|01.01.2026
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|1 : 0
|29.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|2 : 1
|26.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|1 : 0
|12.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|26
|52
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|26
|46
| 3
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|25
|44
| 4
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|26
|43
| 5
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|26
|43
| 6
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|25
|41
|7
|Халл Сити
|25
|41
|8
|Сток Сити
|26
|40
|9
|Рексем
|26
|40
|10
|Бристоль Сити
|26
|39
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|26
|38
|12
|Дерби Каунти
|26
|35
|13
|Бирмингем Сити
|26
|34
|14
|Лестер Сити
|25
|34
|15
|Саутгемптон
|26
|33
|16
|Шеффилд Юнайтед
|25
|32
|17
|Суонси Сити
|26
|32
|18
|Вест Бромвич Альбион
|25
|31
|19
|Чарльтон Атлетик
|25
|29
|20
|Блэкберн Роверс
|25
|28
|21
|Портсмут
|24
|25
| 22
Зона вылета
|Норвич Сити
|26
|24
| 23
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|25
|22
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|25
|-7