Галатасарай - Трабзонспор 05 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 05-01-2026 19:30
Стадион: Калйон (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558
05 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Суперкубок Турции, 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Трабзонспор, которое состоится 05 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Турции, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Калйон (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Фатих Текке
История личных встреч
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|10.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|0 : 2
|16.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|4 : 3
|21.01.2024
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 5
|19.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 0
|23.01.2022
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|3 : 0
|13.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|1 : 4
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|05.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 2
|01.12.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|4 : 3
|14.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 3
|07.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 2
|29.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|24.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
1/2 финала
| Галатасарай
Трабзонспор
|05.01
| Фенербахче
Самсунспор
|06.01
Финал
| Galatasaray/Trabzonspor
Fenerbahce/Samsunspor
|10.01