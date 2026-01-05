03:03 ()
Галатасарай - Трабзонспор 05 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 05-01-2026 19:30
Стадион: Калйон (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558
05 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Суперкубок Турции, 1/2 финала
Галатасарай
Трабзонспор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Трабзонспор, которое состоится 05 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Турции, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Калйон (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Галатасарай
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Турция Окан Бурук
Турция Фатих Текке
01.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Галатасарай0 : 0Трабзонспор
10.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Трабзонспор0 : 2Галатасарай
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Галатасарай4 : 3Трабзонспор
21.01.2024 Турция - Суперлига 21-й тур Трабзонспор1 : 5Галатасарай
19.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Галатасарай2 : 0Трабзонспор
05.02.2023 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай2 : 1Трабзонспор
28.08.2022 Турция - Суперлига 4-й тур Трабзонспор0 : 0Галатасарай
23.01.2022 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай1 : 2Трабзонспор
12.09.2021 Турция - Суперлига 4-й тур Трабзонспор2 : 2Галатасарай
21.04.2021 Турция - Суперлига 36-й тур Галатасарай1 : 1Трабзонспор
21.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур Галатасарай3 : 0
13.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур 1 : 4Галатасарай
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 0Галатасарай
05.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур Галатасарай3 : 2
01.12.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 1Галатасарай
22.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур 4 : 3Трабзонспор
14.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур Трабзонспор3 : 3
07.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 2Трабзонспор
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Трабзонспор3 : 1
24.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 3 : 4Трабзонспор
1/2 финала
Галатасарай
Трабзонспор
05.01
Фенербахче
Самсунспор
06.01
Финал
Galatasaray/Trabzonspor
Fenerbahce/Samsunspor
10.01

