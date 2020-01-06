Алжир - ДР Конго 06 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 06-01-2026 18:00
Стадион: Мула Эль-Хассан (Рабат, Марокко), вместимость: 22000
06 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - ДР Конго, которое состоится 06 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мула Эль-Хассан (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алжир
ДР Конго
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Себастьен Дезабр
История личных встреч
|10.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|31.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 3
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|13.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|16.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. Финал
|1 : 1 3 : 4
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|1 : 2
| Египет
Бенин
|05.01
| Нигерия
Мозамбик
|05.01
| Алжир
ДР Конго
|06.01
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|06.01
1/4 финала
| Мали
Сенегал
|09.01
| Камерун
Марокко
|09.01
| Winner 1E/2D
Winner 1C/3ABF
|10.01
| Winner 1B/3ACD
Winner 1F/2E
|10.01
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 3
Winner QF 2
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01