Фенербахче - Самсунспор 06 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 06-01-2026 19:30
Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
06 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Суперкубок Турции, 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Самсунспор, которое состоится 06 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Турции, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Самсунспор
Самсун
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Томас Райс
История личных встреч
|05.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 2
|21.01.2024
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|0 : 3
|15.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|4 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 4
|06.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|01.12.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|2 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|0 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|05.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
1/2 финала
| Галатасарай
Трабзонспор
|05.01
| Фенербахче
Самсунспор
|06.01
Финал
| Galatasaray/Trabzonspor
Fenerbahce/Samsunspor
|10.01