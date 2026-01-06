02:03 ()
Фенербахче - Самсунспор 06 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 06-01-2026 19:30
Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
06 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Суперкубок Турции, 1/2 финала
Фенербахче
Самсунспор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Самсунспор, которое состоится 06 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Турции, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Самсунспор
Самсун
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Германия Томас Райс
История личных встреч
05.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Самсунспор0 : 0Фенербахче
16.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Фенербахче0 : 0Самсунспор
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Самсунспор2 : 2Фенербахче
21.01.2024 Турция - Суперлига 21-й тур Фенербахче1 : 1Самсунспор
21.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Самсунспор0 : 2Фенербахче
20.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур 0 : 3Фенербахче
15.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур Фенербахче4 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 4Фенербахче
06.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 1Фенербахче
01.12.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче1 : 1
21.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур 2 : 0Самсунспор
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 2 : 0Самсунспор
14.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур Самсунспор0 : 2
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Самсунспор1 : 2
05.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 3 : 2Самсунспор
Турнирная таблица
1/2 финала
Галатасарай
Трабзонспор
05.01
Фенербахче
Самсунспор
06.01
Финал
Galatasaray/Trabzonspor
Fenerbahce/Samsunspor
10.01

