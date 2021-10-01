Локомотив - Галатасарай 21 Октября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
21 Октября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Харальд Лехнер (Австрия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Галатасарай, которое состоится 21 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва, Россия
Галатасарай
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Маркус Гисдоль
|Фатих Терим
История личных встреч
|28.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 5
|2 : 0
|18.09.2018
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 1
|3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы: «Локомотив» — «Галатасарай». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.