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Арсенал - Ливерпуль 20 Января прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
20 января 2022, четверг. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Арсенал Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ливерпуль, которое состоится 20 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
13.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Ливерпуль0 : 0Арсенал
20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль4 : 0Арсенал
03.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Арсенал0 : 3Ливерпуль
01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль0 : 0 4 : 5Арсенал
28.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль3 : 1Арсенал
29.08.2020 Суперкубок Англии Финал Арсенал1 : 1 5 : 4Ливерпуль
15.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Арсенал2 : 1Ливерпуль
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль5 : 5 5 : 4Арсенал
24.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль3 : 1Арсенал
29.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ливерпуль5 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка английской лиги: «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья 0:0.

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