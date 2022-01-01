Арсенал - Ливерпуль 20 Января прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
20 января 2022, четверг. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ливерпуль, которое состоится 20 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Микель Артета
|Юрген Клопп
История личных встреч
|13.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|4 : 0
|03.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 3
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 0 4 : 5
|28.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|29.08.2020
|Суперкубок Англии
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 1
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|5 : 5 5 : 4
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|29.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|5 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка английской лиги: «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья 0:0.