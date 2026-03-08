04:10 ()
Воскресенье 08 марта
Унион - Вердер 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 18:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
08 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Унион
Вердер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Вердер, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Вердер
Бремен
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
34 Франция зщ Стэнли Нсоки
39 Германия зщ Деррик Кён
28 Австрия пз Кристофер Триммель
8 Германия пз Рани Хедира
6 Германия пз Алёша Кемляйн
13 Венгрия пз Андраш Шефер
11 Южная Корея пз Чон У Ён
7 Шотландия нп Оливер Бёрк
30 Германия вр Мио Бакхаус
4 Германия зщ Никлас Штарк
32 Австрия зщ Марко Фридль
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
2 Бельгия зщ Оливье Деман
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
18 Испания пз Кэмерон Пуэртас
20 Австрия пз Романо Шмид
17 Австрия нп Марко Грюлль
9 Германия нп Кеке Топп
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Хорст Штеффен
История личных встреч
24.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Вердер1 : 0Унион
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Унион2 : 2Вердер
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Вердер4 : 1Унион
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион2 : 1Вердер
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Вердер2 : 0Унион
27.05.2023 Германия — Бундеслига 34-й тур Унион1 : 0Вердер
25.01.2023 Германия — Бундеслига 17-й тур Вердер1 : 2Унион
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Унион3 : 1Вердер
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Вердер0 : 2Унион
08.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Вердер0 : 2Унион
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 0Унион
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Унион1 : 0
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 3 : 2Унион
06.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Унион1 : 1
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 3 : 1Унион
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Вердер2 : 0
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 2 : 1Вердер
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Вердер0 : 3
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 0Вердер
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Вердер1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2566
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2555
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2549
4
Лига чемпионов
Штутгарт2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2547
6
Лига конференций
Байер2544
7 Айнтрахт Ф2434
8 Фрайбург2534
9 Аугсбург2531
10 Гамбург2529
11 Унион2428
12 Боруссия М2525
13 Кёльн2524
14 Майнц2524
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2520
18
Зона вылета
Хайденхайм2514

