Унион - Вердер 08 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Вердер, которое состоится 08 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|39
|зщ
|Деррик Кён
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|13
|пз
|Андраш Шефер
|11
|пз
|Чон У Ён
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|2
|зщ
|Оливье Деман
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|18
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|9
|нп
|Кеке Топп
|Штеффен Баумгарт
|Хорст Штеффен
|24.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|25.01.2023
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|06.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|66
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|55
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|25
|49
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|25
|44
|7
|Айнтрахт Ф
|24
|34
|8
|Фрайбург
|25
|34
|9
|Аугсбург
|25
|31
|10
|Гамбург
|25
|29
|11
|Унион
|24
|28
|12
|Боруссия М
|25
|25
|13
|Кёльн
|25
|24
|14
|Майнц
|25
|24
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|14