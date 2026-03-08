Дженоа - Рома 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Рома, которое состоится 08 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|9
|нп
|Витор Оливейра
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|Даниэле Де Росси
|Джан Пьеро Гасперини
|29.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|17.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|12.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 3
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 3
|30.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 3
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|02.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|27
|47
|7
|Аталанта
|28
|46
|8
|Болонья
|27
|39
|9
|Сассуоло
|27
|38
|10
|Удинезе
|28
|36
|11
|Лацио
|27
|34
|12
|Парма
|27
|33
|13
|Кальяри
|28
|30
|14
|Торино
|28
|30
|15
|Дженоа
|27
|27
|16
|Кремонезе
|27
|24
|17
|Фиорентина
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|27
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|27
|15