Дженоа - Рома 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 19:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
08 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Дженоа
Рома

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Рома, которое состоится 08 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Рома
Рим
16НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Мартин
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
32ДанияпзМортен Френнруп
17УкраинапзРуслан Малиновский
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
9ПортугалиянпВитор Оливейра
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
2НидерландызщДевайн Ренш
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
87ИталиязщДаниэле Гиларди
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
61ИталияпзНикколо Пизилли
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
14НидерландынпДониэлл Мален
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
29.12.2025Италия — Серия А17-й турРома3 : 1Дженоа
17.01.2025Италия — Серия А21-й турРома3 : 1Дженоа
15.09.2024Италия — Серия А4-й турДженоа1 : 1Рома
19.05.2024Италия - Серия А37-й турРома1 : 0Дженоа
28.09.2023Италия - Серия А6-й турДженоа4 : 1Рома
12.01.2023Кубок Италии1/8 финалаРома1 : 0Дженоа
05.02.2022Италия - Серия А24-й турРома0 : 0Дженоа
21.11.2021Италия - Серия А13-й турДженоа0 : 2Рома
07.03.2021Италия - Серия А26-й турРома1 : 0Дженоа
08.11.2020Италия - Серия А7-й турДженоа1 : 3Рома
28.02.2026Италия — Серия А27-й тур2 : 0Дженоа
22.02.2026Италия — Серия А26-й турДженоа3 : 0
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур0 : 0Дженоа
07.02.2026Италия — Серия А24-й турДженоа2 : 3
30.01.2026Италия — Серия А23-й тур3 : 2Дженоа
01.03.2026Италия — Серия А27-й турРома3 : 3
22.02.2026Италия — Серия А26-й турРома3 : 0
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур2 : 2Рома
09.02.2026Италия — Серия А24-й турРома2 : 0
02.02.2026Италия — Серия А23-й тур1 : 0Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2856
4
Лига чемпионов
Рома2751
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2747
7 Аталанта2846
8 Болонья2739
9 Сассуоло2738
10 Удинезе2836
11 Лацио2734
12 Парма2733
13 Кальяри2830
14 Торино2830
15 Дженоа2727
16 Кремонезе2724
17 Фиорентина2724
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2715
20
Зона вылета
Верона2715

