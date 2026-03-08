04:09 ()
Воскресенье 08 марта
Лечче - Кремонезе 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 13:30
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
08 Марта 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Лечче
Кремонезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Кремонезе, которое состоится 08 Марта 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Кремонезе
Кремона
30 Италия вр Владимиро Фальконе
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
3 Ирландия зщ Корри Ндаба
17 Португалия зщ Данилу Вейга
25 Италия зщ Антонино Галло
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Мали пз Лассана Кулибали
16 Израиль нп Омри Гандельман
19 Замбия нп Ламек Банда
99 Марокко нп Валид Хеддира
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
5 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
55 Италия зщ Франческо Фолино
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
29 Марокко пз Юссеф Мале
7 Италия пз Алессио Дзербин
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Давиде Никола
История личных встреч
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кремонезе2 : 0Лечче
04.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Кремонезе0 : 2Лечче
02.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Лечче1 : 1Кремонезе
23.01.2022 Италия - Серия B Серия B. 20-й тур Лечче2 : 1Кремонезе
22.08.2021 Италия - Серия B Серия B. 1-й тур Кремонезе3 : 0Лечче
13.02.2021 Италия - Серия B Серия B. 23-й тур Кремонезе1 : 2Лечче
21.10.2020 Италия - Серия B Серия B. 4-й тур Лечче2 : 2Кремонезе
07.04.2019 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Кремонезе2 : 0Лечче
25.11.2018 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Лечче2 : 0Кремонезе
28.02.2026 Италия — Серия А 27-й тур 3 : 1Лечче
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Лечче0 : 2
16.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 2Лечче
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Лечче2 : 1
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 0Лечче
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур Кремонезе0 : 2
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 3 : 0Кремонезе
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Кремонезе0 : 0
09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Кремонезе
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Кремонезе0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2856
4
Лига чемпионов
Рома2751
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2747
7 Аталанта2846
8 Болонья2739
9 Сассуоло2738
10 Удинезе2836
11 Лацио2734
12 Парма2733
13 Кальяри2830
14 Торино2830
15 Дженоа2727
16 Кремонезе2724
17 Фиорентина2724
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2715
20
Зона вылета
Верона2715

