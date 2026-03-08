Лечче - Кремонезе 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Кремонезе, которое состоится 08 Марта 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|3
|зщ
|Корри Ндаба
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|16
|нп
|Омри Гандельман
|19
|нп
|Ламек Банда
|99
|нп
|Валид Хеддира
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|5
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|55
|зщ
|Франческо Фолино
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|29
|пз
|Юссеф Мале
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
|Эусебио Ди Франческо
|Давиде Никола
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|04.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 1
|23.01.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 20-й тур
|2 : 1
|22.08.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 1-й тур
|3 : 0
|13.02.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 23-й тур
|1 : 2
|21.10.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 4-й тур
|2 : 2
|07.04.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|2 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|2 : 0
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 1
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|16.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|27
|47
|7
|Аталанта
|28
|46
|8
|Болонья
|27
|39
|9
|Сассуоло
|27
|38
|10
|Удинезе
|28
|36
|11
|Лацио
|27
|34
|12
|Парма
|27
|33
|13
|Кальяри
|28
|30
|14
|Торино
|28
|30
|15
|Дженоа
|27
|27
|16
|Кремонезе
|27
|24
|17
|Фиорентина
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|27
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|27
|15