04:11 ()
Воскресенье 08 марта
Свернуть список

НАК Бреда - Фейеноорд 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2026 17:45
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
08 Марта 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
НАК Бреда
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Фейеноорд, которое состоится 08 Марта 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Фейеноорд
Роттердам
99 Польша вр Даниэль Белица
15 Люксембург зщ Энес Махмутович
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
8 Нидерланды пз Клинт Леманс
90 Германия пз Льюис Холтби
16 Австралия пз Максимильен Балар
10 Нидерланды пз Мохамед Нассо
7 Канада нп Шарль-Андреас Брим
14 Гана нп Камаль Сова
24 Гана нп Андре Айю
19 Франция нп Амин Салама
22 Германия вр Тимон Велленройтер
20 Нидерланды зщ Матс Дейл
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
30 Швейцария зщ Джордан Лотомба
24 Нидерланды зщ Тейс Крайевелд
15 Австралия зщ Джордан Бос
10 Нидерланды пз Лучано Валенте
7 Польша пз Якуб Модер
19 Англия нп Рахим Стерлинг
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Фейеноорд2 : 0НАК Бреда
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НАК Бреда0 : 0Фейеноорд
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фейеноорд2 : 0НАК Бреда
05.03.2020 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд7 : 1НАК Бреда
24.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НАК Бреда0 : 4Фейеноорд
02.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фейеноорд4 : 2НАК Бреда
03.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур НАК Бреда2 : 1Фейеноорд
23.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фейеноорд0 : 2НАК Бреда
08.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Фейеноорд3 : 0НАК Бреда
21.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур НАК Бреда0 : 1Фейеноорд
27.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 3 : 0НАК Бреда
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур НАК Бреда1 : 0
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 0 : 1НАК Бреда
06.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур НАК Бреда0 : 2
30.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НАК Бреда2 : 2
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 0Фейеноорд
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Фейеноорд2 : 1
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Фейеноорд1 : 0
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 1Фейеноорд
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 0Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2565
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2548
3
Лига чемпионов
Аякс2644
4
Лига Европы
НЕК Неймеген2543
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2541
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2635
9 Гронинген2634
10 Херенвен2534
11 Фортуна2532
12 Гоу Эхед Иглс2529
13 ПЕК Зволле2528
14 Волендам2527
15 Эксельсиор2526
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2618

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close