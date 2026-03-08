НАК Бреда - Фейеноорд 08 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Фейеноорд, которое состоится 08 Марта 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Даниэль Белица
|15
|зщ
|Энес Махмутович
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|8
|пз
|Клинт Леманс
|90
|пз
|Льюис Холтби
|16
|пз
|Максимильен Балар
|10
|пз
|Мохамед Нассо
|7
|нп
|Шарль-Андреас Брим
|14
|нп
|Камаль Сова
|24
|нп
|Андре Айю
|19
|нп
|Амин Салама
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|20
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|24
|зщ
|Тейс Крайевелд
|15
|зщ
|Джордан Бос
|10
|пз
|Лучано Валенте
|7
|пз
|Якуб Модер
|19
|нп
|Рахим Стерлинг
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|Робин ван Перси
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 0
|05.03.2020
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|7 : 1
|24.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 4
|02.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|4 : 2
|03.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 1
|23.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 2
|08.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 0
|21.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 1
|27.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|3 : 0
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 1
|06.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|30.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|48
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|44
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|25
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|35
|9
|Гронинген
|26
|34
|10
|Херенвен
|25
|34
|11
|Фортуна
|25
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|25
|28
|14
|Волендам
|25
|27
|15
|Эксельсиор
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18